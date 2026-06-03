Numerology : 'या' 4 मुलांकाच्या लोकांच्या हातात अजिबात टिकत नाही पैसा, नको तिथे अति खर्च करून गरजेच्या वेळी होतात कंगाल

Ankshastra marathi news : अंकशास्त्रानुसार आपला मुलांक आपल्या स्वभावाचे अनेक गुप्त पैलू उलगडते. अनेकदा अफाट कष्ट करूनही काही लोकांच्या हातात पैसा अजिबात टिकत नाही. 'कमावले भरपूर पण उरले शून्य' अशी त्यांची अवस्था होते. यामागे नको तिथे होणारी अति उधळपट्टी कारणीभूत असते. चला तर मग ऐन गरजेच्या वेळी कंगाल बनवणाऱ्या अशाच ४ विशिष्ट मूलांकांबद्दल जाणून घेऊया..मूलांक ३ज्या लोकांचा मूलांक ३ असतो या लोकांवर 'गुरु' ग्रहाची कृपा असते, ज्यामुळे ते प्रचंड कमावतात. मात्र राजासारखी आलिशान जीवनशैली जगण्याच्या नादात ते ब्रँडेड वस्तू आणि पार्ट्यांवर पाण्याचा पैसा खर्च करतात. स्वतःच्या मोठेपणासाठी नको तिथे उधारी देणे किंवा खर्च करणे यांना ऐनवेळी रिकाम्या हाताने बसवते..Horoscope : येत्या तीन दिवसांत चमकणार 'या' 3 राशींचे भाग्य; पैसा, प्रेम अन् यशासह चालून येणार सुवर्णसंधी, मिळणार नशिबाची भक्कम साथ.मूलांक ४ज्यांचा मूलांक ४ असतो या मूलांकाचा स्वामी 'राहु' आहे. यांच्या आयुष्यात आर्थिक चढ-उतार खूप येतात. हे लोक अत्यंत अनपेक्षित आणि धाडसी खर्च करतात. भविष्याचा विचार न करता चुकीच्या प्लॅन्समध्ये किंवा अचानक उद्भवणाऱ्या चैनीच्या गरजांवर मोठा पैसा ओतल्यामुळे गरजेच्या वेळी यांच्याकडे काहीच उरत नाही..Health Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक घेतात अति टेन्शन! वयापेक्षा जास्त ताण घेतल्याने कमी वयातच जडतात आजार.मूलांक ५ज्यांचा मूलांक ५ असतो 'बुध' ग्रहाच्या प्रभावामुळे हे लोक बुद्धिमान असले तरी अत्यंत चंचल असतात. त्यांना सतत नवीन गॅजेट्स, फॅशन आणि प्रवासाचा छंद असतो. समाजात आपला रुबाब दाखवण्यासाठी आणि इतरांना इम्प्रेस करण्यासाठी हे लोक विचार न करता पैसा उडवतात ज्यामुळे पैसा आल्या पावली निघून जातो..Chanakya Relation Guide : तुम्ही जोडीदाराकडून 'या' 3 गोष्टींची अपेक्षा कधीच करू नका, नाहीतर तुमचं नातं हळू हळू होईल कमजोर.मूलांक ६ज्या लोकांचा मूलांक ६ असतो. 'शुक्र' ग्रहाच्या प्रभावामुळे यांना महागड्या आणि सुंदर वस्तूंचे प्रचंड वेड असते. आपले घर, कपडे आणि राहणीमान क्लासी ठेवण्याच्या नादात हे बजेटच्या बाहेर जाऊन खर्च करतात. थोडक्यात, या चारही मूलांकांनी जर "आधी बचत आणि मग खर्च" हा नियम स्वतः वर लागू केला तर ते कधीही कंगाल होणार नाहीत.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.