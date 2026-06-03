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Numerology : 'या' 4 मुलांकाच्या लोकांच्या हातात अजिबात टिकत नाही पैसा, नको तिथे अति खर्च करून गरजेच्या वेळी होतात कंगाल

mulank financial problems moeny spending : पैसा येतो भरभरून पण टिकत नाही, या 4 मूलांकांच्या लोकांना पैशांची बचत करणे का जमत नाही?
money overspending mulank people in numerology

money overspending mulank people in numerology

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Ankshastra marathi news : अंकशास्त्रानुसार आपला मुलांक आपल्या स्वभावाचे अनेक गुप्त पैलू उलगडते. अनेकदा अफाट कष्ट करूनही काही लोकांच्या हातात पैसा अजिबात टिकत नाही. 'कमावले भरपूर पण उरले शून्य' अशी त्यांची अवस्था होते.

यामागे नको तिथे होणारी अति उधळपट्टी कारणीभूत असते. चला तर मग ऐन गरजेच्या वेळी कंगाल बनवणाऱ्या अशाच ४ विशिष्ट मूलांकांबद्दल जाणून घेऊया.

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