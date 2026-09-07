Horoscope: ‘या’ ४ राशींच्या लोकांच्या हातात पैसा टिकतच नाही! नको तिथे खर्च करून गरजेच्या वेळी होतात कंगाल, आर्थिक सवय ठरते डोकेदुखी

zodiac signs financial problems money spending: पैसा कमावणं जितकं महत्त्वाचं आहे, तितकंच तो योग्य ठिकाणी खर्च करणं आणि थोडीफार बचत करणंही गरजेचं आहे. पण काही लोकांच्या बाबतीत कितीही पैसे आले तरी महिन्याच्या शेवटी हातात काहीच शिल्लक राहत नाही. कधी शॉपिंगवर, कधी खाण्यापिण्यावर तर कधी फक्त हौस म्हणून ते पैसे खर्च करत राहतात..ज्योतिषशास्त्रानुसार, सिंह, तुला, मिथुन आणि कुंभ या राशींच्या लोकांमध्ये खर्च करण्याची प्रवृत्ती थोडी जास्त असते, असं मानलं जातं. स्वतःच्या आवडी, हौस किंवा इतरांना प्रभावित करण्याच्या नादात हे लोक कधी कधी गरजेपेक्षा जास्त खर्च करतात. त्यामुळे अचानक एखादा मोठा खर्च आला की आर्थिक अडचण जाणवू शकते..Money Horoscope: हातात पैसा अन् नशिबात राजयोग! १८ ऑगस्टनंतर राशींचे दिवस पालटणार, नशिबाची पेटी उघडणार अन् पैशांचा पाऊस पडणार!.सिंह सिंह राशीच्या लोकांना आपलं व्यक्तिमत्त्व आणि राहणीमान उठून दिसावं असं वाटतं. त्यामुळे कपडे, गॅजेट्स, फिरणं किंवा महागड्या वस्तूंवर खर्च करण्याची त्यांची तयारी असते. एखादी वस्तू आवडली की ती खरंच गरजेची आहे का, याचा फारसा विचार न करता ती घेण्याकडे त्यांचा कल असू शकतो. शिवाय मित्रमंडळींमध्ये आपली छाप पडावी म्हणूनही हे लोक कधी कधी जास्त खर्च करतात. कमाई चांगली असूनही बचतीकडे दुर्लक्ष झालं, तर अचानक पैशांची गरज भासल्यावर त्यांची चांगलीच पंचाईत होऊ शकते..तुळा तुला राशीच्या लोकांना सुंदर आणि चांगल्या दर्जाच्या वस्तूंची विशेष आवड असते. कपडे, दागिने, परफ्यूम, घरातील सजावटीच्या वस्तू किंवा ब्रँडेड वस्तू पाहिल्या की त्या घेण्याचा मोह आवरणं त्यांना कधी कधी कठीण जातं. विशेष म्हणजे एखादी वस्तू खरंच आवश्यक आहे की फक्त आवडली म्हणून घेतोय, याचा विचार नंतर होतो. त्यामुळे छोट्या-छोट्या खरेदीतून महिन्याचा बराच पैसा खर्च होऊ शकतो . बजेट ठरवलं असलं तरी मनासारखी वस्तू दिसली की बजेट बाजूला ठेवण्याची शक्यता या राशीच्या लोकांमध्ये असते, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं..मिथुनमिथुन राशीच्या लोकांचा स्वभाव उत्साही आणि बदलत्या आवडीचा असतो. त्यामुळे एका गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा नवनवीन गोष्टी करून पाहण्याची त्यांना हौस असते. कधी मित्रांसोबत बाहेर जाणं, कधी अचानक शॉपिंग, तर कधी एखादा नवीन छंद जोपासण्यासाठी पैसे खर्च करणं, असं त्यांचं सुरू असतं. छोटा खर्च म्हणून दुर्लक्ष केलेल्या याच गोष्टी एकत्र आल्यावर मोठी रक्कम खर्च झालेली असते. यामुळे पैसा येतो तसा खर्च होतो आणि बचत करण्याची वेळ आली की हातात फारसं काही उरत नाही..कुंभ कुंभ राशीचे लोक आपल्या पद्धतीने जगायला आवडणारे असतात. इतरांपेक्षा काहीतरी वेगळं करायचं किंवा वेगळं दिसायचं, अशी त्यांची इच्छा असू शकते. याच कारणामुळे नवीन वस्तू, प्रवास, मित्रांसोबतचे प्लॅन किंवा स्वतःच्या आवडीच्या गोष्टींवर ते भरपूर पैसे खर्च करू शकतात. पैसे हातात आले की त्याचा काही ना काही उपयोग करण्याची घाई होते आणि बचतीचा विचार मागे पडतो. आज मजा करू, उद्याचं उद्या पाहू, असा विचार केला तर पुढे अचानक मोठा खर्च आला की अडचण निर्माण होऊ शकते..Money Habits: पैसा कमावणं सगळ्यांनाच जमतं, पण श्रीमंत लोक करतात 'ही' 5 कामं; तुम्ही करता का?.पैसा टिकवायचा असेल तर एक गोष्ट लक्षात ठेवाराशी काहीही असो, पैसा टिकवण्यासाठी खर्चाची सवय महत्त्वाची असते. महिन्याचं बजेट ठरवणं, अनावश्यक खरेदी टाळणं आणि कमाईतील काही भाग नियमितपणे बाजूला ठेवणं यामुळे आर्थिक अडचणी कमी करता येऊ शकतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.