संस्कृती

Horoscope: ‘या’ ४ राशींच्या लोकांच्या हातात पैसा टिकतच नाही! नको तिथे खर्च करून गरजेच्या वेळी होतात कंगाल, आर्थिक सवय ठरते डोकेदुखी

zodiac signs financial problems money spending: कमाई कितीही असली तरी खर्चावर नियंत्रण राहत नाही; त्यामुळे गरजेच्या वेळी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
zodiac signs financial problems money spending

zodiac signs financial problems money spending

esakal

Varsha Balhe
Updated on

zodiac signs financial problems money spending: पैसा कमावणं जितकं महत्त्वाचं आहे, तितकंच तो योग्य ठिकाणी खर्च करणं आणि थोडीफार बचत करणंही गरजेचं आहे. पण काही लोकांच्या बाबतीत कितीही पैसे आले तरी महिन्याच्या शेवटी हातात काहीच शिल्लक राहत नाही. कधी शॉपिंगवर, कधी खाण्यापिण्यावर तर कधी फक्त हौस म्हणून ते पैसे खर्च करत राहतात.

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