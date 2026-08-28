September 2026 Horoscope: तूळ ते मीन राशींसाठी सप्टेंबर महिना कसा असेल? नोकरी, पैसा, विवाह अन् व्यवसायात मोठे बदल; ‘या’ राशींसाठी ठरणार गेमचेंजर

September 2026 Horoscope: ऑगस्ट महिना संपायला आता काही दिवसच उरले आहेत, आणि लवकरच आता सप्टेंबर महिन्याला सुरुवात होत आहे. त्यामुळे अनेकांना उत्सुकता लागलेली असते की येणारा महिना माझ्यासाठी कसा असणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार हा महिना काही राशींसाठी खास ठरणार आहे. या महिन्यात अनेक मोठे सण सुरू होणार आहेत. आज आपण जाणून घेणार आहोत की तूळ ते मीन म्हणजेच संपूर्ण महिन्याचं राशीभविष्य कसं असणार आहे, आणि कोणत्या राशींसाठी पुढील महिना गेमचेंजर ठरणार आहे?.पहिली राशीया यादीतील पहिली राशी आहे तूळ. तूळ राशीच्या लोकांसाठी सप्टेंबरचा महिना चांगला ठरण्याची शक्यता आहे. या काळात तुम्हाला थोडं संयमाने काम करण्याची गरज आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला कामात काही अडथळे येऊ शकतात. त्यामुळे मनाप्रमाणे काम करता येणार नाही. मात्र, नोकरी करणाऱ्या लोकांना सहकाऱ्यांची चांगली साथ मिळेल. तुमची लव्ह लाईफही चांगली राहण्याची शक्यता आहे. महिन्याच्या शेवटी परिस्थिती हळूहळू तुमच्या मनाप्रमाणे बदलू लागेल..Gemini Weekly Horoscope : मिथुन राशीसाठी नव्या संधींची दारे खुली! नोकरी, व्यवसाय आणि पैशांबाबत मिळणार मोठी खुशखबर .दुसरी राशीदुसरी राशी आहे वृश्चिक. वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी सप्टेंबरचा महिना फलदायी ठरू शकतो. या काळात छोट्या-छोट्या गोष्टींसाठी फार जास्त मेहनत घ्यावी लागणार नाही. महिन्याच्या सुरुवातीला खर्च वाढू शकतो. मात्र, त्याचवेळी उत्पन्नाचे नवीन मार्गही खुले होण्याची शक्यता आहे. मुलांच्या कलागुणांना चांगला वाव मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना प्रमोशन मिळण्याची शक्यता आहे..तिसरी राशीया यादीतील तिसरी राशी आहे धनु. धनु राशीसाठी सप्टेंबरचा महिना चांगला ठरण्याची शक्यता आहे. या काळात एखादी शुभवार्ता मिळू शकते. अविवाहित लोकांसाठी लग्नाचे चांगले प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या तुमच्यावर सोपवल्या जाऊ शकतात. त्या जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पूर्ण करा. धार्मिक कार्यात तुमचा सहभाग वाढू शकतो. समाजात तुमचा मान-सन्मान टिकून राहील. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून तुमच्या कामाचं कौतुक होण्याची शक्यता आहे..चौथी राशीचौथी राशी आहे मकर. मकर राशीच्या लोकांसाठी सप्टेंबर महिन्याची सुरुवात चांगली होऊ शकते. या काळात तुम्हाला तुमच्या मनाप्रमाणे काम करता येईल. रोजगाराच्या नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. पैशांची गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर हा काळ चांगला ठरू शकतो. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासोबतच संपत्तीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, बोलताना शब्द जपून वापरा आणि वाणीवर नियंत्रण ठेवा..पाचवी राशीया यादीतील पाचवी राशी आहे कुंभ. कुंभ राशीच्या लोकांसाठी सप्टेंबरची सुरुवात संमिश्र ठरू शकते. या काळात अनेक नवीन गोष्टी शिकण्याची संधी मिळेल. कोर्ट-कचेरीशी संबंधित कामं सुरू असतील तर त्यांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना व्यवसायाचा विस्तार करण्याची संधी मिळू शकते. मात्र, राजकारणाशी संबंधित कोणताही मोठा निर्णय घाईने घेऊ नका. तसेच, राग आणि वाणीवर नियंत्रण ठेवणं गरजेचं आहे..मिथुन साप्ताहिक राशिभविष्य (२ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट) : तुमची आर्थिक कोंडी होणार दूर; मिळतील शुभवार्ता.सहावी राशीसहावी राशी आहे मीन. मीन राशीसाठी सप्टेंबर महिना सकारात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. या काळात तुम्ही केलेल्या मेहनतीचं फळ तुम्हाला मिळू शकतं. वैवाहिक जीवनात गोडवा टिकून राहील. या महिन्यात अनेक प्रवासाचे योग जुळून येऊ शकतात. आरोग्याच्या बाबतीत मात्र काळजी घेणं गरजेचं आहे. बाहेरचं अन्न खाणं टाळा. मुलांच्या कलागुणांना चांगला वाव मिळेल आणि त्यामुळे घरात आनंदाचं वातावरण राहण्याची शक्यता आहे.ही माहिती वास्तुशास्त्रातील पारंपरिक मान्यतांवर आधारित आहे. या दाव्यांना वैज्ञानिकदृष्ट्या ठोस आधार असल्याचे सिद्ध झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.