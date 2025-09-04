Numerology Horoscope : 1 ते 9 मूलांकाच्या जातकांच्या आयुष्यात सप्टेंबर महिन्यात घडणार 'हे' बदल; वाचा मासिक राशिभविष्य

Numerology In Marathi 2025 : अंक ज्योतिष व्यक्तीचं भविष्य, स्वभाव आणि व्यक्तिमत्त्व जाणून घेता येत. ज्याप्रमाणे तुमच्या जन्म तिथीनुसार ज्याप्रमाणे राशिभविष्य जाणून घेता येत त्याप्रमाणे अंक ज्योतिषानुसार प्रत्येक मूलांकाचा महिना कसा जाणार आहे जाणून घ्या. .मूलांक १ :मूलांक १ च्या जातकांसाठी हा महिना खूप चढउतार घेऊन येईल. आत्मविश्वास कमी असेल. मन अशांत असेल. मानसिक शांतीसाठी योग करा. आर्थिक स्थिती सकारात्मक राहील. विविध मार्गानी धनलाभ होईल पण खर्चही अधिक होतील. कुटूंबाचं प्रेम मिळेल. पण जोडीदाराशी भांडण होऊ शकतं..मूलांक २ :मूलांक २ च्या लोकांसाठी हा महिना शुभ असेल. करिअरमध्ये अनेक नवीन संधी मिळतील. धार्मिक कार्य संपन्न कराल.आत्मविश्वास उत्तम असेल. मन प्रसन्न असेल. कामात यश मिळेल. संतती सुख मिळेल. कमाईत वाढ होईल. वाहन खरेदी कराल. नशिबाची साथ मिळेल..मूलांक ३ : मूलांक ३ च्या लोकांसाठी हा महिना ठीक असेल. कुटूंबासोबत वेळ घालवाल. आईचं सहकार्य लाभेल. जुन्या मित्रांना भेटाल त्यामुळे मन प्रसन्न राहील. कामात यश मिळेल पण मेहनत करावी लागेल. तब्येतीची काळजी घ्या. वाद घालणे टाळा. भावनांवर नियंत्रण ठेवा. जोडीदाराबरोबर वेळ घालवा..मूलांक ४ :मूलांक ४ च्या लोकांना हा महिना शुभ जाईल. आर्थिक स्थितीत सुधार होईल. धनवृद्धी होईल. शैक्षणिक क्षेत्रात यश मिळेल. संततीकडून चांगली वार्ता मिळेल. कामात यश मिल. घरात आनंदाचं वातावरण असेल. .मूलांक ५ :मूलांक ५ च्या जातकांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागेल. खूप मेहनतीनंतर यश मिळेल. कुटूंबाची साथ मिळेल पण जोडीदाराबरोबर वाद होईल. शांत राहण्याचा प्रयत्न करा. धन प्राप्त होईल पण तितकाच खर्चही होईल. कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेऊ नका. .मूलांक ६ :मूलांक ६ च्या लोकांना या महिन्यात लाभ होईल. आर्थिक स्थिती सुधारेल. घरात आनंदी वातावरण असेल. आरोग्य चांगलं राहील. आत्मविश्वास वाढेल. नवीन कार्यात यश मिळेल. .मूलांक ७ :मूलांक ७ च्या जातकांच्या जीवनात मोठे बदल होतील. संयम ठेवा. घाईघाईत निर्णय घेऊ नका. शांत राहा. वाद घालू नका. जबाबदाऱ्या वाढतील. आर्थिक स्थिती चांगली असेल. धनलाभ होईल. आईकडून धनप्राप्ती होईल. सहकाऱ्यांची मदत मिळेल. संतती कडून चांगली वार्ता मिळेल. .मूलांक ८ :मूलांक ८ च्या जातकांना या महिन्यात सावध राहण्याची गरज आहे. रागावर नियंत्रण ठेवा. वादापासून दूर राहा. संयम ठेवा. मुलांच्या तब्येतीची काळजी घ्या. कामाचा ताण घेऊ नका. या महिन्यात खर्च अधिक होईल. .मूलांक ९ :मूलांक ९ च्या लोकांसाठी हा महिना सामान्य असेल. वरिष्ठांचं सहकार्य कामाच्या ठिकाणी लाभेल. मन शांत असेल पण आत्मविश्वास कमी असेल. धनवृद्धी होईल. नोकरीत नव्या संधी मिळतील. .5 राशींवर होणार माता लक्ष्मीची कृपा ! शुक्रादित्य योगामुळे होणार धनाचा वर्षाव आणि नवीन संधी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.