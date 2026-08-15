Wealth Horoscope: १५ ऑगस्टला चंद्राचे कन्या राशीत भ्रमण! 'या' ३ राशींना होणार मोठा आर्थिक लाभ, मिळणार सुखद अनुभव!

3 Zodiac Signs Set to Gain Wealth, Success, and Prosperity: ज्योतिषशास्त्रानुसार १५ ऑगस्ट रोजी ग्रहांच्या हालचालींमध्ये मोठा आणि महत्त्वाचा बदल होणार आहे. १५ ऑगस्टच्या सकाळी ९ वाजून ३५ मिनिटांनी चंद्र सिंह राशीतून निघून कन्या राशीत प्रवेश (गोचर) करेल. चंद्राच्या या राशी बदलामुळे राशीचक्रातील काही विशिष्ट राशींच्या नशिबाला मोठे वळण मिळणार आहे. या काळात धन-धान्यात वाढ होण्यासोबतच कौटुंबिक आयुष्यात आनंदाचे वातावरण राहील. जाणून घ्या चंद्राच्या या गोचरमुळे कोणत्या ३ राशींचे नशीब चमकणार आहे..मिथुन रास (Gemini)मिथुन राशीच्या लोकांसाठी चंद्राचे हे गोचर चतुर्थ भावात (सुख आणि मातृ स्थान) होणार आहे.करिअर अन् आर्थिक लाभ: नोकरी आणि व्यवसायात प्रगतीची नवीन संधी मिळेल. आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा दिसून येईल.स्थावर मालमत्ता: नवीन वाहन किंवा घर-जमीन खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते.कौटुंबिक सुख: आईसोबतचे संबंध अधिक दृढ होतील. जे लोक घरापासून दूर राहतात, ते अचानक घरी जाण्याचा बेत आखतील.गुंतवणूक: शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या जातकांना चांगला नफा मिळण्याचे योग आहेत..Vastu Tips: उशीखाली किंवा बेडवर औषधं ठेवताय? वास्तूमध्ये का मानले जाते अशुभ? जाणून घ्या नियम! .सिंह रास (Leo)सिंह राशीच्या जातकांसाठी चंद्र दुसऱ्या भावात (धन आणि कुटुंब स्थान) प्रवेश करणार आहे.आर्थिक भरभराट: उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. तसेच पूर्वजांच्या किंवा कौटुंबिक व्यवसायात असलेल्या लोकांना मोठा आर्थिक फायदा होईल.अडकलेली कामे पूर्ण: बऱ्याच काळापासून ठरवलेल्या पण रेंगाळलेल्या योजना आता पूर्णत्वास जातील.वाणीचा प्रभाव: द्वितीय भाव हा वाणीचा मानला जात असल्याने तुमच्या बोलण्याने लोकांवर प्रभाव पडेल आणि समाजात मान-सन्मान वाढेल.कौटुंबिक आनंद: कुटुंबातील सदस्यांसोबतचे संबंध मधुर राहतील आणि एखाद्या मोठ्या कौटुंबिक समारंभात सहभागी होण्याची संधी मिळेल..वृश्चिक रास (Scorpio)वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी चंद्राचे हे गोचर ११ व्या भावात म्हणजेच 'लाभ भावात' होणार आहे.कामाचे कौतुक: कार्यक्षेत्रात वरिष्ठांकडून (Seniors) तुमच्या कामाची प्रशंसा केली जाईल आणि नवीन जबाबदारी किंवा पदोन्नती मिळू शकते.बचतीत वाढ: आर्थिकदृष्ट्या प्रगती होईल आणि संचित धनात (Savings) वाढ झालेली दिसेल.नवीन व्यवसाय: जे लोक नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत आहेत, त्यांना एखाद्या अनुभवी व्यक्तीकडून मोलाचा सल्ला आणि मार्गदर्शन मिळेल..Career Numerology: IT, कोडिंग ते रिसर्च; अंकशास्त्रानुसार 'या' ४ मूलांकाच्या लोकांना मिळते परदेशात नोकरी!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.