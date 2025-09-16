संस्कृती
Numerology 2025 : अतिशय भित्रे आणि मुडी असतात 'या' मूलांकाचे लोक, पण उत्तम जोडीदार म्हणून होतात सिद्ध
Mulank Which Is Very Sensitive In Nature According Numerology : अंकशास्त्रानुसार एका मूलांकाच्या व्यक्ती अतिशय भित्रे आणि मुडी असतात. कोणता आहे हा मूलांक जाणून घेऊया.
Summary
अंकज्योतिषानुसार जन्मतारीखेतून मिळणारा मूलांक व्यक्तीच्या स्वभावावर आणि भविष्यातील घडामोडींवर प्रभाव टाकतो.
काही मूलांक असलेल्या व्यक्ती मूडी आणि भित्र्या स्वभावाच्या असतात, ज्यामुळे त्यांचे निर्णय घेणे किंवा स्थिर राहणे कठीण होते.
मूलांक हा व्यक्तीच्या जीवनातील गुणदोष समजून घेण्यासाठी मार्गदर्शक ठरतो.