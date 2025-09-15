संस्कृती

Numerology 2025 : 'या' मूलांकाच्या व्यक्ती असतात अतिशय लाजाळू ; प्रेम सोडा इतर भावना व्यक्त करतानाही घाबरतात

Mulank Which Are Very Shy In Nature According To Numerology : अंकशास्त्रानुसार एका मूलांकाच्या व्यक्ती स्वभावाने अतिशय लाजाळू असतात. कोणता आहे हा मूलांक जाणून घ्या.
kimaya narayan
Marathi Numerology Update : ज्योतिष शास्त्राप्रमाणेच अंक शास्त्रही भविष्य जाणून घेण्याची शाखा आहे. 1ते 9 अंकांपैकी एक अंक कोणत्यातरी ग्रहाचं प्रतिनिधित्व करत असतो. त्यातील एका अंकाशी आपण जोडलेलो असतो. पण आज जाणून घेऊया अशा मूलांकाविषयी ज्यावर जन्मलेल्या व्यक्ती अतिशय लाजाळू स्वभावाच्या असतात.

