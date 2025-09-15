Numerology 2025 : 'या' मूलांकाच्या व्यक्ती असतात अतिशय लाजाळू ; प्रेम सोडा इतर भावना व्यक्त करतानाही घाबरतात

Marathi Numerology Update : ज्योतिष शास्त्राप्रमाणेच अंक शास्त्रही भविष्य जाणून घेण्याची शाखा आहे. 1ते 9 अंकांपैकी एक अंक कोणत्यातरी ग्रहाचं प्रतिनिधित्व करत असतो. त्यातील एका अंकाशी आपण जोडलेलो असतो. पण आज जाणून घेऊया अशा मूलांकाविषयी ज्यावर जन्मलेल्या व्यक्ती अतिशय लाजाळू स्वभावाच्या असतात. .हा मूलांक आहे 5. ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या 5,14,23 तारखेला झाला असतो त्यांचा मूलांक 5 असतो. या मूलांकाचे लोक थोडे लाजाळू स्वभावाचे असतात. या अंकाचा स्वामी बुध आहे. जाणून घेऊया यांच्या स्वभावाविषयी. .अतिशय लाजाळू :अंक शास्त्राच्या नुसार जे लोक 5 मूलांकाचे असतात ते अतिशय लाजाळू असतात. फार कमी वेळा ते त्यांच्या भावना व्यक्त करू पाहतात. कुणालातरी घाबरून किंवा लाजून ते असं वागू शकतात. कलेचे जाणकार आणि कलाप्रेमी असतात. थोडा व्यावहारिक स्वभाव असतो. हे लोक अतिशय बुद्धिमान आणि पुढचा विचार करणारे असतात. पैसा जमवण्यात यांचा हातखंडा असतो. .व्यावसायिक :या मूलांकाचे लोक बऱ्याचदा बिझनेस करतात. कमीत कमी वेळात मोठं साम्राज्य उभारण्याची ताकद यांच्यात असते. हे लोक विविध कल्पना अंमलात आणून खूप पैसे कमवतात. कामाच्या बाबतीत थोडेसे बेजबाबदार असतात. पण यांना एकदा भेटणाऱ्या व्यक्तींना ते कायम लक्षात ठेवतात. यांचं संवाद कौशल्य उत्तम असतं. .शुभ दिन :या व्यक्तींसाठी बुधवार, शुक्रवार आणि शनिवार शुभ असतो. याबरोबरच 5,12,23,31या तारखा शुभ असतात. .DIWALI HOOROSCOPE : दिवाळीनंतर या 3 राशींच्या घरी होणार लक्ष्मी मातेचं आगमन ; धनशक्ती योगामुळे मिळणार अपार संपत्ती !.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.