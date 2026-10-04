Millionaire Numerology: लहान वयातच मिळतं नाव, पैसा अन् प्रसिद्धी! ‘या’ तारखेला जन्मलेले लोक भविष्यात होतात करोडपती म्हणे; नशीब असतं जबरदस्त

NUMEROLOGY FOR MONEY SUCCESS: प्रत्येक व्यक्तीचं नशीब वेगळं असतं. काही लोकांना यश मिळवण्यासाठी बराच काळ मेहनत घ्यावी लागते, तर काही जण कमी वयातच चांगलं नाव कमावतात. अंकशास्त्रानुसार, काही ठराविक तारखांना जन्मलेल्या लोकांमध्ये पैसा, करिअर आणि यश मिळवण्याची क्षमता जास्त असते, असं मानलं जातं. हे लोक मेहनती आणि जिद्दी असतात. त्यामुळे भविष्यात मोठं यश मिळवून भरपूर पैसा कमावू शकतात, अशी अंकशास्त्रात मान्यता आहे..यामध्ये मूलांक ९ असलेल्या लोकांचा समावेश होतो. म्हणजेच महिन्याच्या ९, १८ किंवा २७ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ९ असतो. चला तर मग जाणून घेऊया या लोकांचा स्वभाव कसा असतो आणि त्यांना यश कसं मिळतं, असं अंकशास्त्रात का म्हटलं जातं..आजचे राशिभविष्य 30 सप्टेंबर 2026; जाणून घ्या 12 राशींचे भविष्य.मूलांक ९महिन्याच्या ९, १८ किंवा २७ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ९ असतो. या मूलांकाचा संबंध मंगळाशी जोडला जातो. त्यामुळे हे लोक धाडसी, उत्साही आणि जिद्दी असतात, असं अंकशास्त्रात मानलं जातं. एखादं काम करायचं ठरवलं की ते पूर्ण करण्यासाठी हे लोक खूप मेहनत घेतात. मध्ये कितीही अडचणी आल्या तरी सहज हार मानत नाहीत. त्यामुळे नोकरी असो किंवा व्यवसाय, आपल्या मेहनतीच्या जोरावर पुढे जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो..लहान वयातच यश मिळू शकतंमूलांक ९ असलेले लोक कमी वयातच आपल्या करिअरमध्ये चांगली प्रगती करू शकतात, असं मानलं जातं. मेहनत आणि जिद्दीमुळे त्यांना पैसा आणि प्रसिद्धी मिळू शकते. काही लोकांना तर अगदी लहान वयातच मोठी संधी मिळू शकते..नेतृत्व करण्याची आवडहे लोक कोणत्याही परिस्थितीत पुढाकार घेण्यास मागे-पुढे पाहत नाहीत. एखादी अडचण आली तर त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते. लोकांमध्येही त्यांचा चांगला प्रभाव निर्माण होऊ शकतो..पैसा आणि सुख-सुविधामूलांक ९ च्या लोकांना आयुष्यात चांगला पैसा मिळू शकतो, अशी अंकशास्त्रात मान्यता आहे. पैसा मिळाल्यानंतर स्वतःसोबत कुटुंबासाठीही चांगलं आयुष्य देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे पुढे जाऊन हे लोक सुख-सुविधांचं आयुष्य जगू शकतात..मूलांक ५महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ५ असतो. हे लोक हुशार आणि बोलण्यात चांगले असतात, असं अंकशास्त्रात मानलं जातं. त्यामुळे नोकरी, व्यवसाय किंवा स्वतःचं काम सुरू करण्यामध्ये त्यांना फायदा होऊ शकतो. योग्य संधी मिळाली तर कमी वयातच चांगली कमाई करण्याची शक्यता असते..चेहऱ्यावर हवा ग्लो? घरच्या घरी बनवा हा फेस मास्क.मूलांक ६महिन्याच्या ६, १५ किंवा २४ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ६ असतो. या लोकांना आरामदायी आणि चांगलं आयुष्य जगायला आवडतं. पैसा कमावण्याबरोबरच तो चांगल्या पद्धतीने वापरण्याची त्यांची इच्छा असते. अंकशास्त्रानुसार, या लोकांना आयुष्यात पैसा आणि सुख-सुविधा मिळण्याची शक्यता असते.टीप : वरील माहिती अंकशास्त्रातील मान्यतांवर आधारित आहे. याला निश्चित भविष्यवाणी समजू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.