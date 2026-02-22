संस्कृती

Navpancham Yog 2026: गुरु-बुधाची खास कृपा! 24 तासांत 3 ‘या’ राशींना मिळणार मोठं वरदान

Navpancham Horoscope Yog 2026: 23 फेब्रुवारीपासून बुध आणि गुरु यांच्यामध्ये शुभ नवपंचम योग तयार होत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार हा योग ज्ञान, बुद्धी आणि नशीबाच्या मजबूत संयोजनाचे लक्षण मानले जाते.
Navpancham Yog 2026:

Navpancham Yog 2026:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Navpancham Zodiac Prediction 2026:  ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांची हालचाल ही केवळ एक आकाशीय गणना नाही तर जीवनात बदल आणणारे संकेत देते. जेव्हा ज्ञानाचा ग्रह गुरु आणि बुद्धीचा स्वामी बुध योग तयार करतात तेव्हा विचारांची स्पष्टता आणि संधींचा लाट दिसून येते. उद्या 23 फेब्रुवारीला सकाळी 1:29 वाजता, दोन्ही ग्रहांमध्ये 'नवपंचम योग' म्हणून ओळखला जाणारा एक शुभ 120 अंशाचा कोन तयार होत आहे. हा योग मानसिक क्षमता, आर्थिक प्रगती आणि करिअर वाढीसाठी नवीन मार्ग उघडतो असे मानले जाते. हा काळ पुढील ३ राशींसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
horoscope
Daily Horoscope
culture
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Daily Astrology Predictions

Related Stories

No stories found.