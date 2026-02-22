Navpancham Yog 2026: गुरु-बुधाची खास कृपा! 24 तासांत 3 ‘या’ राशींना मिळणार मोठं वरदान

Navpancham Zodiac Prediction 2026: ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांची हालचाल ही केवळ एक आकाशीय गणना नाही तर जीवनात बदल आणणारे संकेत देते. जेव्हा ज्ञानाचा ग्रह गुरु आणि बुद्धीचा स्वामी बुध योग तयार करतात तेव्हा विचारांची स्पष्टता आणि संधींचा लाट दिसून येते. उद्या 23 फेब्रुवारीला सकाळी 1:29 वाजता, दोन्ही ग्रहांमध्ये 'नवपंचम योग' म्हणून ओळखला जाणारा एक शुभ 120 अंशाचा कोन तयार होत आहे. हा योग मानसिक क्षमता, आर्थिक प्रगती आणि करिअर वाढीसाठी नवीन मार्ग उघडतो असे मानले जाते. हा काळ पुढील ३ राशींसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. .मिथूनया राशीवर बुध ग्रहाचे राज्य असल्याने, हे योग तुमचा आत्मविश्वास वाढवेल. तुमच्या विचारसरणीत तीक्ष्णता आणि निर्णयांमध्ये अचूकता दिसून येईल. शिक्षण, संवाद, लेखन, विपणन किंवा व्यवसायात गुंतलेल्यांना लक्षणीय प्रगती दिसू शकते. दीर्घकाळ रखडलेली कामे गती घेतील. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उदयास येतील. सामाजिक प्रतिष्ठा मजबूत होईल आणि कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मतांचे मूल्यमापन केले जाईल..Ketu Gochar 2026: केतू 20 एप्रिलला मघा नक्षत्रात करेल प्रवेश, 'या' 3 राशींना करिअर, संपत्ती अन् भाग्यात होईल फायदा.धनुगुरु राशीत असल्याने हे संयोजन तुमच्यासाठी विशेषतः प्रभावशाली असेल. नशीब तुमच्या बाजूने असेल आणि प्रलंबित कामे पूर्ण होऊ शकतात. व्यवसाय किंवा नोकरीमध्ये विस्ताराच्या संधी निर्माण होतील. आर्थिक लाभाचे संकेत आहेत. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. आध्यात्मिक रस देखील वाढू शकतो. आत्मविश्वास, आर्थिक बळ आणि दीर्घकालीन यशाकडे वाटचाल करण्याचा हा काळ आहे. .कन्याहे संयोजन या राशीच्या लोकांना व्यावसायिक जीवनात बळकटी आणणारे ठरू शकते. तुमच्या विश्लेषणात्मक क्षमता आणि नियोजन कौशल्यांमध्ये सुधारणा होईल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या रणनीती यशस्वी होतील. तुमच्या वरिष्ठांचा विश्वास वाढेल. बढती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याचे संकेत आहेत. आर्थिक बाबींमध्ये संतुलित निर्णय फायदेशीर ठरतील. तुम्हाला कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल. तुमच्या भविष्यातील योजना मजबूत पायावर पुढे जातील..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.