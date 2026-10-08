Navratri 2026: ११ ऑक्टोबरपासून नवरात्रोत्सव सुरु; नऊ दिवसांच्या व्रतात काय करावे अन् काय टाळावे? जाणून घ्या नियम...

Navratri 2026 Fasting Rules: यंदा ११ ऑक्टोबरपासून देशभरात आदिशक्तीच्या आराधनेचा सण म्हणजेच 'शारदीय नवरात्रोत्सवाला' (Navratri 2026) सुरुवात होत आहे. नवरात्रीचे हे नऊ दिवस हिंदू धर्मात अत्यंत पवित्र, श्रद्धा आणि आत्मसंयमाचा काळ मानले जातात. या काळात लाखो भाविक घटस्थापना करून नऊ दिवस कठोर उपवास, जप, ध्यान आणि धार्मिक विधी करतात.शास्त्रांनुसार आणि देवी भागवत पुराणानुसार, नवरात्रीच्या उपवासाचे पूर्ण फळ मिळवण्यासाठी फक्त उपाशी राहणे पुरेसे नसून आहारापासून ते राहणीमानापर्यंत काही महत्त्वाच्या नियमांचे (Do's and Don'ts) काटेकोर पालन करणे आवश्यक मानले जाते..काय करावे? (Do's)संकल्प अन् नियमित पूजा: उपवास सुरू करण्यापूर्वी कलश स्थापना करून किंवा देवीचे स्मरण करून व्रताचा संकल्प घ्यावा. नऊ दिवस सकाळी आणि संध्याकाळी मनोभावे पूजा, आरती, ध्यानधारणा आणि 'दुर्गा सप्तशती'चा पाठ करावा.सात्त्विक आहार: दिवसातून एकदाच सात्त्विक अन्न किंवा फलाहार घ्यावा. आहारात वरई (भगरीचे तांदूळ), साबुदाणा, राजगिरा, शिंगाड्याचे किंवा कुट्टूचे पीठ, रताळे, बटाटे, शेंगदाणे, फळे, दूध आणि दही यांचा समावेश करावा..Navratri 2026: घटस्थापनेसाठी सर्वोत्तम मुहूर्त 'या' वेळेत; जाणून घ्या नवरात्रीतील पूजा, नियम अन् शुभ रंग!.कन्यापूजन अन् सन्मान: अष्टमी किंवा नवमीच्या दिवशी लहान मुलींना (कुमारिका) देवीचे रूप मानून आदराने भोजन किंवा फलाहार द्यावा. तसेच नवरात्र हा शक्तीचा उत्सव असल्याने महिलांचा विशेष सन्मान करावा.ब्रह्मचर्य अन् मनःशांती: या काळात पूर्णपणे ब्रह्मचर्याचे पालन करावे. राग, मत्सर, खोटे बोलणे आणि वादविवाद टाळून वाणीवर संयम ठेवावा.दानधर्म: आपल्या क्षमतेनुसार गरजू व्यक्तींना अन्नदान, वस्त्रदान किंवा इतर स्वरूपात मदत करणे अत्यंत फलदायी मानले जाते..काय टाळावे? (Don'ts)वर्जित अन्नपदार्थ: उपवासादरम्यान गहू, तांदूळ, डाळी, मटार, कांदा, लसूण, शिळे किंवा खराब झालेले अन्न पूर्णपणे टाळावे. मांसाहार आणि मद्यपानापासून कठोरपणे दूर राहावे.मिठाचा वापर: उपवासाच्या पदार्थांमध्ये साध्या मिठाऐवजी फक्त 'सैंधव मीठ' (Rock Salt) वापरावे.केस आणि नखे कापणे: धार्मिक परंपरेशानुसार नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत दाढी, केस आणि नखे कापणे वर्जित मानले जाते..दिवसा झोपणे अन् पलंगाचा वापर: उपवास करणाऱ्या साधकाने दिवसा झोपणे टाळावे. रात्रीही पलंगाऐवजी जमिनीवर किंवा सुताच्या चटईवर झोपण्याची प्रथा आहे.टीप: काही धार्मिक परंपरा आणि नियमांमध्ये कुटुंब तसेच प्रदेशानुसार काही प्रमाणात फरक आढळू शकतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..श्री तुळजाभवानी देवीची मंचकी निद्रा सुरू; १० ऑक्टोबरपर्यंत मिळणार नाही दर्शन! जाणून घ्या 'या' प्रथेमागील नेमकं कारण... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.