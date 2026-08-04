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Numerology: ११:११ अंक दिसल्यास खरंच इच्छा पूर्ण होतात? 'मास्टर नंबर'बद्दल काय सांगतं अंकशास्त्र? जाणून घ्या अर्थ आणि मान्यता!

What 11:11 and 22:22 really means!: वारंवार दिसणारे समान अंक कोणता संदेश देतात?  ११:११ दिसल्यास 'या' गोष्टींकडे नक्की लक्ष द्या...
11:11 Myth vs Reality!

11:11 Myth vs Reality!

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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The Secret of 11:11: अनेक वेळा मोबाईल, घड्याळ किंवा एखाद्या बिलावर अचानक ११:११, २२:२२ किंवा अशाच प्रकारच्या समान अंकांवर नजर पडते. काही लोक याकडे सामान्य योगायोग म्हणून पाहतात, तर काही लोक याला ब्रह्मांडीय संकेत किंवा विशेष संदेश मानतात. अंकशास्त्र (Numerology) आणि ज्योतिषशास्त्रात याचा नेमका अर्थ काय मानला जातो, हे जाणून घेऊया.

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