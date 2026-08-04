Numerology: ११:११ अंक दिसल्यास खरंच इच्छा पूर्ण होतात? 'मास्टर नंबर'बद्दल काय सांगतं अंकशास्त्र? जाणून घ्या अर्थ आणि मान्यता!

The Secret of 11:11: अनेक वेळा मोबाईल, घड्याळ किंवा एखाद्या बिलावर अचानक ११:११, २२:२२ किंवा अशाच प्रकारच्या समान अंकांवर नजर पडते. काही लोक याकडे सामान्य योगायोग म्हणून पाहतात, तर काही लोक याला ब्रह्मांडीय संकेत किंवा विशेष संदेश मानतात. अंकशास्त्र (Numerology) आणि ज्योतिषशास्त्रात याचा नेमका अर्थ काय मानला जातो, हे जाणून घेऊया. .अंकशास्त्रानुसार या अंकांचा अर्थ काय?अंकशास्त्रात प्रत्येक अंकाला एका विशिष्ट ऊर्जेशी आणि कंपनाशी (Vibration) जोडून पाहिले जाते. जेव्हा एखादी संख्या वारंवार दिसते, तेव्हा तो आयुष्यातील बदल, आत्मचिंतन किंवा नव्या संधींचा संकेत मानला जातो..Numerology: लहानपणापासूनच कुशाग्र बुद्धीचे असतात 'या' ३ जन्मतारखा असलेले लोक; करिअरमध्ये मिळवतात मोठे यश!.११:११ दिसण्याचा काय अर्थ होतो?नवी सुरुवात: अंकशास्त्रातील मान्यतेनुसार, ११:११ दिसणे हे सकारात्मक विचार, आत्मविश्वास आणि नव्या सुरुवातीचे प्रतीक मानले जाते.ध्येयावर लक्ष केंद्रित करणे: हे अंक तुम्हाला तुमच्या ध्येयांवर आणि विचारांवर बारकाईने लक्ष देण्याची आठवण करून देतात..२२:२२ दिसणे म्हणजे काय?संतुलन आणि संयम: अंकशास्त्रात २२:२२ या क्रमांकाला जीवनातील संतुलन, संयम आणि मोठ्या ध्येयांकडे वाटचाल करण्याचे प्रतीक मानले जाते.घाई टाळण्याचा सल्ला: घाईघाईत निर्णय न घेता विचारपूर्वक पावले उचलणे आणि सतत प्रयत्न करत राहण्याचा हा संदेश मानला जातो..यावर विश्वास ठेवावा का?ज्योतिषतज्ज्ञांच्या मते, वारंवार समान अंक दिसणे हा अनेकांसाठी एक रंजक अनुभव असू शकतो, पण याला जीवनात खूप मोठा बदल घडवणारा चमत्कार मानणे योग्य नाही.वैज्ञानिक आधार नाही: ११:११ किंवा २२:२२ दिसण्यामागे कोणताही वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही. ही केवळ एक अंकशास्त्रीय मान्यता आहे.प्रत्येकासाठी वेगळा प्रभाव: कोणत्याही अंकाचा प्रभाव व्यक्तीची जन्मतारीख, मूलांक आणि कुंडलीनुसार बदलतो. केवळ हे अंक पाहून भविष्याचा अंदाज लावता येत नाही.मेहनत आणि योग्य निर्णय महत्त्वाचे: अंकशास्त्र तुम्हाला सकारात्मक विचार करण्याची प्रेरणा देऊ शकते, पण आयुष्यात यश हे फक्त कठोर परिश्रम, योग्य निर्णय आणि निरंतर प्रयत्नांनीच मिळते.त्यामुळे अशा अंकांना अंधश्रद्धेचा आधार न बनवता केवळ एका मान्यतेच्या स्वरूपात पाहावे आणि आयुष्यातील महत्त्वाचे निर्णय नेहमी विचारपूर्वकच घ्यावेत.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Career Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक पगारवाढ मिळवण्यात असतात भाग्यवान; नशीब देतं अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त यश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.