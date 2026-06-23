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Numerology : 'या' 3 मुलांकाच्या लोकांवर जणूकाय देवाचीच कृपा! बोलतील ते होतं खरं, यांच्याशी पंगा घेणाऱ्यांना बसतो मोठा फटका

lucky devine mulank in numerology : देवकृपेने लाभलेले काही विशेष मुलांक हे जन्मजात भाग्यवान मानले जातात. यांची वाणी प्रभावी असते आणि शत्रूंना यांच्याशी पंगा घेणे महागात पडते.
Divinely Blessed mulank in numerology

Divinely Blessed mulank in numerology

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Mulank Prediction : काही लोक जन्मापासूनच एक वेगळी दैवी ऊर्जा घेऊन येतात. संख्याशास्त्रात अशा ३ खास मुलांकांचा उल्लेख आहे ज्यांच्यावर जणू विधात्याचीच विशेष कृपा असते.

यांच्या वाणीत एक वेगळी शक्ती असते; हे सहज बोलून गेलेली गोष्टही खरी ठरते. यांच्या पाठीशी असलेल्या अदृश्य शक्तीमुळे, यांच्याशी पंगा घेणाऱ्यांना नशिबाचा मोठा फटका सहन करावा लागतो.

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