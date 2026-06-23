Numerology : 'या' 3 मुलांकाच्या लोकांवर जणूकाय देवाचीच कृपा! बोलतील ते होतं खरं, यांच्याशी पंगा घेणाऱ्यांना बसतो मोठा फटका

Mulank Prediction : काही लोक जन्मापासूनच एक वेगळी दैवी ऊर्जा घेऊन येतात. संख्याशास्त्रात अशा ३ खास मुलांकांचा उल्लेख आहे ज्यांच्यावर जणू विधात्याचीच विशेष कृपा असते. यांच्या वाणीत एक वेगळी शक्ती असते; हे सहज बोलून गेलेली गोष्टही खरी ठरते. यांच्या पाठीशी असलेल्या अदृश्य शक्तीमुळे, यांच्याशी पंगा घेणाऱ्यांना नशिबाचा मोठा फटका सहन करावा लागतो..मुलांक ३३, १२, २१ किंवा ३० तारखेला जन्माला आलेल्या लोकांचा मुलांक ३ असतो. यांचा स्वामी 'गुरु' असल्यामुळे यांची अंतःप्रेरणा प्रचंड तीव्र असते. यांच्या जिभेवर जणू सरस्वती वास करते त्यामुळे हे मनापासून जे बोलतात ते खरे होते. यांच्याशी कपट करणाऱ्यांचे गुरुच्या प्रभावामुळे आपोआप मोठे नुकसान होते..Mulank : 'या' 3 मुलांकाचे लोक सतत आजारी पडतात, शनीच्या साडेसातीमुळे रोज येतात नव्या अडचणी, पाहा यावर उपाय काय?.मुलांक ७कोणत्याही महिन्याच्या ७, १६ किंवा २५ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक ७ असतो. यांचा स्वामी रहस्यमयी ग्रह 'केतू' आहे. या लोकांना भविष्यातील घटनांचा आधीच अंदाज येतो आणि यांचे शब्द तंतोतंत खरे ठरतात. यांच्याकडे असलेल्या अध्यात्मिक कवचामुळे, यांच्याशी वाईट हेतूने पंगा घेणाऱ्यांना लगेच कर्मफळ मिळते..Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक असतात कुटुंबात सर्वांत गुणी; कधीच कुणाला दुखवत नाहीत, आई-वडिलांचा कधीच करत नाहीत अपेक्षाभंग.मुलांक ९९, १८ किंवा २७ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक ९ असतो, ज्याचा स्वामी 'मंगळ' देव आहे. हे लोक हनुमान जी च्या विशेष आशीर्वादाने निडर आणि मनाचे साफ असतात. यांच्या बोलण्यात एक वेगळी सिद्धी असते. मुलांक ९ च्या लोकांशी वैर पत्करणे शत्रूला खूप महाग पडते आणि समोरच्याचा पराभव निश्चित असतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.