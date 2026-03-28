'या' ४ मूलांकाचे लोक असतात सर्वांत जास्त रागीट; समोर शांत पण खुन्नस ठेऊन घेतात बदला, त्यांना नाराज कराल तर उलटे दिवस सुरू

quick temper moolank : अंकशास्त्रानुसार माणसाचा जन्माचा दिनांक केवळ त्याची ओळख नसून त्याच्या स्वभावाचे गुपितही असतो. काही लोक वरून शांत दिसत असले तरी त्यांच्या मनात रागाचा ज्वालामुखी धगधगत असतो. विशेषतः काही ठराविक मूलांकांच्या व्यक्ती समोरून वादावादी करण्यापेक्षा मनात खुन्नस धरून ठेवण्यात पटाईत असतात. जर तुम्ही अशा व्यक्तींना अनावधानानेही दुखावले, तर ते योग्य वेळेची वाट पाहून आपला हिशोब चुकता करतात. त्यांच्या रागाचा फटका इतका जोरदार असतो की समोरच्याचे जणू उलटे दिवस सुरू होतात असे म्हटले जाते..मूलांक १ज्यांचा मूलांक १ असतो या मूलांकाचा स्वामी सूर्य असल्याने यांच्यात उपजतच नेतृत्वगुण आणि प्रचंड अहंकार असतो. हे लोक सहसा कोणाचे ऐकून घेत नाहीत. जर कोणी यांच्या स्वाभिमानाला धक्का लावला तर हे लोक तो अपमान कधीच विसरत नाहीत. समोरून आरडाओरडा करण्याऐवजी हे लोक आपल्या कर्तृत्वातून किंवा सत्तेचा वापर करून समोरच्याला धडा शिकवतात. यांच्याशी पंगा घेणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे असते..मूलांक ८ज्या व्यक्तींचा मूलांक ८ असतो ज्याचा स्वामी शनी आहे. हे लोक स्वभावाने अत्यंत गंभीर आणि अंतर्मुख असतात. त्यांना राग लवकर येत नाही, पण एकदा का ते कोणावर चिडले की त्यांचा राग शांत करणे अशक्य असते. हे लोक मनातल्या मनात शत्रूची रणनीती आखतात आणि समोरच्याला कळायच्या आत आपला बदला पूर्ण करतात. यांचा सायलेंट राग सर्वात घातक मानला जातो, कारण ते समोर काहीही न बोलता मनात खुन्नस धरून बसतात..मूलांक ९ज्या लोकांचा मूलांक ९ असतो मंगळ ग्रहाच्या प्रभावामुळे हे लोक अतिशय साहसी पण तितकेच रागीट असतात. यांचा पारा खूप लवकर चढतो. जर यांना कोणी नाराज केले किंवा धोका दिला तर हे लोक शांत बसत नाहीत. हे लोक सूड घेताना खूप आक्रमक होतात. एकदा का तुम्ही त्यांच्या 'बॅड बुक्स' मध्ये गेलात की ते तुम्हाला माफ करणे जवळजवळ अशक्य मानतात. त्यांच्या रागाचा आवेग इतका असतो की समोरच्या व्यक्तीचे आयुष्य विस्कळीत होऊ शकते..मूलांक ४ज्यांचा मूलांक ४ असतो राहूच्या प्रभावामुळे हे लोक अत्यंत बुद्धिमान आणि गूढ स्वभावाचे असतात. हे लोक काय विचार करत आहेत, याचा अंदाज कोणालाच येत नाही. जर त्यांना कोणी दुखावले तर ते आरडाओरडा न करता शांतपणे आपल्या बदल्याची योजना आखतात. ते वेळ येण्याची वाट पाहतात आणि जेव्हा समोरचा गाफील असतो तेव्हा असा वार करतात की समोरच्याला सावरण्याची संधीही मिळत नाही. यांच्याशी मैत्री तोडणे अनेकदा महागात पडू शकते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.