'या' 3 मुलांकाच्या लोकांना असते चुगली-चहाडी करण्याची जुनी सवय, अशा लोकांपासून लांब न राहिल्यास तुमच्या चारित्र्यावर उडतात शिंतोडे

संख्याशास्त्रानुसार जन्मतारीख माणसाच्या जीवनाची गुपिते उलगडत असते. काही व्यक्ती आपल्या बोलण्याने भुरळ पाडतात, तर काही जण नकळतपणे वादळ निर्माण करतात. समाजात वावरताना साध्या गोष्टीलाही अवाजवी रंगवून सांगायची काहींना जुनी सवय असते. एकाची गोष्ट दोन करताना निष्पाप लोकांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडतात. भावनांच्या या खेळात नेमके कोणते तीन मुलांक आघाडीवर आहेत आपण पाहूया..मुलांक ३या यादीत पहिला येतो तो म्हणजे मुलांक ३. गुरु ग्रहाच्या प्रभावामुळे यांच्याकडे अफाट कल्पनाशक्ती आणि बोलण्याची उत्तम कला असते. परंतु, समोरच्याचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे लोक मूळ गोष्टीला स्वतःच मिठमसाला लावतात. एखाद्या साध्या प्रसंगालाही अत्यंत नाट्यमय करून सांगण्याच्या यांच्या सवयीमुळे जवळच्या व्यक्तींना विनाकारण मनस्ताप सहन करावा लागतो..मुलांक ५दुसरा महत्त्वाचा अंक आहे मुलांक ५. बुध ग्रहाच्या प्रभावाखाली असलेल्या या व्यक्ती अत्यंत चंचल आणि संवादप्रिय असतात. यांना लोकांमध्ये राहून गप्पा मारायला खूप आवडते. पण याच चंचलतेमुळे यांच्या पोटात गुप्त गोष्टी टिकत नाहीत. एखादी गोष्ट अधिक रंजक करण्यासाठी हे लोक एकाचे दोन करतात, ज्यामुळे तुमच्या खाजगी गोष्टीही समाजात भलत्याच स्वरूपात पसरू शकतात..मुलांक २या यादीतील तिसरा संवेदनशील अंक म्हणजे मुलांक २. चंद्र ग्रहाच्या प्रभावामुळे हे लोक कमालीचे भावनाप्रधान असतात. हे वाईट हेतूने बोलत नाहीत, पण छोट्या गोष्टीचाही मनात खूप मोठा बाऊ करतात. मनात भीती किंवा शंका आल्यास हे साधी घटनाही खूप वाढवून सांगतात. यांच्या या अति संवेदनशीलतेमुळे नसलेल्या गोष्टींना मोठे रूप मिळते आणि इतरांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.