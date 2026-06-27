संस्कृती

'या' 3 मुलांकाच्या लोकांना असते चुगली-चहाडी करण्याची जुनी सवय, अशा लोकांपासून लांब न राहिल्यास तुमच्या चारित्र्यावर उडतात शिंतोडे

Dangerous mulank in numerology : अंकशास्त्रानुसार काही विशेष मुलांकाचे लोक असतात ज्यांना गोष्टी इकडच्या-तिकडे करणे,चुगली-चहाडी करण्याची जुनी सवय असते. ज्यामुळे ते कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता एखाद्याचे चारित्र्य हनन करतात
Understanding Mulank in Numerology and Communication Styles

Understanding Mulank in Numerology and Communication Styles

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

संख्याशास्त्रानुसार जन्मतारीख माणसाच्या जीवनाची गुपिते उलगडत असते. काही व्यक्ती आपल्या बोलण्याने भुरळ पाडतात, तर काही जण नकळतपणे वादळ निर्माण करतात.

समाजात वावरताना साध्या गोष्टीलाही अवाजवी रंगवून सांगायची काहींना जुनी सवय असते. एकाची गोष्ट दोन करताना निष्पाप लोकांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडतात. भावनांच्या या खेळात नेमके कोणते तीन मुलांक आघाडीवर आहेत आपण पाहूया.

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