Numerology: लहानपणापासूनच कुशाग्र बुद्धीचे असतात 'या' ३ जन्मतारखा असलेले लोक; करिअरमध्ये मिळवतात मोठे यश!

3 Birth Dates Destined for Success!: अंकशास्त्रानुसार, व्यक्तीची जन्मतारीख फक्त तिचा स्वभावच सांगत नाही, तर तिच्या बौद्धिक क्षमतेवर आणि करिअरवरही खोल प्रभाव पाडते. काही मुले लहानपणापासूनच तीक्ष्ण बुद्धिमत्तेची असतात आणि अभ्यासात नेहमी आघाडीवर राहतात. तर काहीजण आपल्या कठोर मेहनतीच्या जोरावर करिअरमध्ये मोठे स्थान मिळवतात. अंकशास्त्रात अशा ३ विशिष्ट मूलांकांचा उल्लेख केला आहे, ज्यांचे लोक जन्मतःच कुशाग्र बुद्धिमत्तेचे असतात आणि करिअरमध्ये कधीही अपयशी ठरत नाहीत..मूलांक कसा ओळखायचा ?मूलांक म्हणजे तुमच्या जन्मतारखेची एकल बेरीज होय. जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ७ तारखेला झाला असेल, तर तुमचा मूलांक ७ असतो. जर तुमचा जन्म २५ तारखेला झाला असेल, तर २ + ५ = ७ असा तुमचा मूलांक निघतो.अंकशास्त्रानुसार, अभ्यासात आणि करिअरमध्ये नेहमी अव्वल राहणारे ३ प्रमुख मूलांक पुढीलप्रमाणे आहेत-मूलांक १स्वामी ग्रह: सूर्यदेवजन्मतारीख: कोणत्याही महिन्याची १, १०, १९ किंवा २८ तारीखमूलांक १ चा स्वामी ग्रह सूर्य मानला जातो. सूर्याच्या प्रभावामुळे या लोकांमध्ये जन्मजात नेतृत्वगुण (Leadership Quality) आणि तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता असते. हे लोक अभ्यासात नेहमी पुढे राहतात आणि टीम लीडर म्हणून उत्तम काम करतात. पालकांनी या मुलांच्या गुणांना योग्य दिशा दिल्यास ते करिअरमध्ये खूप मोठे नाव कमावतात..Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक असतात अत्यंत धाडसी; पण एका चुकीमुळे सगळे करू लागतात त्यांचा तिरस्कार, यात तुमचा मुलांक तर नाही ना?.मूलांक ३स्वामी ग्रह: देवगुरू बृहस्पतीजन्मतारीख: कोणत्याही महिन्याची ३, १२, २१ किंवा ३० तारीखमूलांक ३ च्या लोकांवर गुरू ग्रहाची विशेष कृपा असते. गुरू हा ज्ञान आणि शिक्षणाचा कारक मानला जात असल्यामुळे हे लोक अभ्यासात अत्यंत हुशार असतात. यांच्यात तीव्र स्पर्धात्मक भावना आणि मेहनत करण्याची तयारी असते. योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास हे लोक करिअरमध्ये यशाची नवी शिखरे सर करतात..मूलांक ५स्वामी ग्रह: बुध ग्रहजन्मतारीख: कोणत्याही महिन्याची ५, १४ किंवा २३ तारीखबुध ग्रहाला बुद्धिमत्ता, तर्कशास्त्र आणि व्यापाराचा कारक मानले जाते. त्यामुळे मूलांक ५ असलेले लोक नवीन गोष्टी शिकण्यात अत्यंत पटाईत असतात. स्वतःच्या मेहनतीच्या आणि तल्लख बुद्धीच्या जोरावर हे लोक शिक्षण आणि करिअर क्षेत्रात आपली एक वेगळी ओळख निर्माण करतात.ही माहिती अंकशास्त्रातील सामान्य मान्यतेवर आधारित आहे. व्यक्तीच्या कठोर मेहनतीला आणि जिद्दीला नेहमीच यशाची साथ मिळते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Health Numerology : 'या' 2 मुलांकाच्या लोकांना शारीरिक व्याधी होतात सगळ्यात कमी; एक सवय बदलून टाकते आयुष्य, जगतात सुखी जीवन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.