Numerology: न सांगताही ओळखतात मनातील भावना! लहानपणापासूनच 'सीक्रेट कीपर' असतात 'या' मूलांकाचे लोक...

Ultimate Secret Keepers: अंकशास्त्रानुसार, ठराविक तारखांना जन्मलेल्या व्यक्तींमध्ये दुसऱ्यांच्या भावना आणि दुःख समजून घेण्याची विलक्षण क्षमता असते. हे लोक फक्त दुसऱ्यांचे दुःख मनापासून अनुभवत नाहीत, तर आपल्या काळजीवाहू आणि संवेदनशील स्वभावाने सर्वांची मने जिंकतात. अंकशास्त्रात अशा व्यक्तींना 'बर्थ हीलर' (जन्मजात हीलर) मानले जाते. जाणून घेऊया कोणत्या तारखांना जन्मलेले लोक या यादीत येतात..मूलांक २ - कमालीचे संवेदनशील आणि शांत स्वभावज्या व्यक्तींचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या २, ११, २० किंवा २९ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक २ असतो.स्वभाव: हे लोक खूप भावनाप्रधान आणि शांत स्वभावाचे असतात. समोरच्या व्यक्तीच्या मनात काय चालले आहे, हे ते न सांगताही ओळखतात. कोणालाही अडचणीच्या वेळी योग्य आणि शांतपणे मार्गदर्शन करण्यात मूलांक २ चे लोक उत्तम मानले जातात..Numerology: लहानपणापासूनच कुशाग्र बुद्धीचे असतात 'या' ३ जन्मतारखा असलेले लोक; करिअरमध्ये मिळवतात मोठे यश!.मूलांक ६ - प्रेमळ आणि मदतीसाठी तयारकोणत्याही महिन्याच्या ६, १५ किंवा २४ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ६ असतो.स्वभाव: आपल्या आपुलकीच्या स्वभावाने हे कोणालाही सहज आपलेसे करतात. या मूलांकाचा स्वामी ग्रह 'शुक्र' आहे. त्यामुळे हे लोक नातेसंबंध मनापासून जपतात. इतरांना मदत करणे आणि त्यांना आनंदी ठेवणे यातच यांना खरा आनंद मिळतो..मूलांक ९ - मदत केल्याशिवाय शांत बसत नाहीत९, १८ किंवा २७ तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूलांक ९ असतो.स्वभाव: या व्यक्ती स्वभावाने शांत असतात आणि कोणाबद्दलही मनात कटुता ठेवत नाहीत. अडचणीत सापडलेल्या व्यक्तीला मदत केल्याशिवाय यांना शांतता मिळत नाही.दुसऱ्यांचे दुःख दूर करण्याची यांची इच्छाशक्ती खूप जास्त असते..चांगला मित्र आणि 'सीक्रेट कीपर'मूलांक २, ६ आणि ९ चे लोक चांगले मित्र ठरतात -जज न करता ऐकून घेणे: सुरुवातीला कदाचित यांचा स्वभाव काहीसा रुड वाटू शकतो, पण एकदा नाते घट्ट झाले की ते समोरच्याला कधीही जज करत नाहीत.सीक्रेट कीपर: हे लोक खूप विश्वासू असतात. कोणी आपले दुःख किंवा वैयक्तिक गोष्टी यांच्याशी शेअर केल्यास, ते ती माहिती स्वतःपर्यंतच मर्यादित ठेवतात. म्हणूनच यांच्या सहवासात लोकांना सुरक्षित वाटते.स्वतःच्या मानसिक आरोग्यासाठी महत्त्वाचा सल्लादुसऱ्यांची नकारात्मक ऊर्जा आणि दुःख स्वतःमध्ये शोषून घेत असल्यामुळे अनेकदा या तिन्ही मूलांकाच्या लोकांच्या आयुष्यात मानसिक ताण वाढू लागतो. दुसऱ्याला दिलासा देताना स्वतःच्या मनात साचलेला ताणही दूर करणे गरजेचे आहे. यासाठी आपल्या एखाद्या विश्वासू मित्राशी किंवा हितचिंतकाशी मनमोकळेपणाने बोलावे, जेणेकरून मनावरचे ओझे हलके होईल आणि ऊर्जा सकारात्मक राहील.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: ११:११ अंक दिसल्यास खरंच इच्छा पूर्ण होतात? 'मास्टर नंबर'बद्दल काय सांगतं अंकशास्त्र? जाणून घ्या अर्थ आणि मान्यता!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.