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Numerology: न सांगताही ओळखतात मनातील भावना! लहानपणापासूनच 'सीक्रेट कीपर' असतात 'या' मूलांकाचे लोक...

Mind Readers Since Childhood: 'या' तारखांना जन्मलेले लोक लहानपणापासूनच 'हीलर' असतात; दुसऱ्याचे दुःख लवकर ओळखतात! अंकशास्त्रानुसार जाणून घ्या अशा लोकांचा स्वभाव...
Numerology Guide: Why People Born on These Dates Feel Everyone’s Pain

Numerology Guide: Why People Born on These Dates Feel Everyone’s Pain

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Ultimate Secret Keepers: अंकशास्त्रानुसार, ठराविक तारखांना जन्मलेल्या व्यक्तींमध्ये दुसऱ्यांच्या भावना आणि दुःख समजून घेण्याची विलक्षण क्षमता असते. हे लोक फक्त दुसऱ्यांचे दुःख मनापासून अनुभवत नाहीत, तर आपल्या काळजीवाहू आणि संवेदनशील स्वभावाने सर्वांची मने जिंकतात. अंकशास्त्रात अशा व्यक्तींना 'बर्थ हीलर' (जन्मजात हीलर) मानले जाते. जाणून घेऊया कोणत्या तारखांना जन्मलेले लोक या यादीत येतात.

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