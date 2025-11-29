Numerology December Predictions: या मूलांकांना डिसेंबरमध्ये मिळेल आर्थिक फायदा; जाणून घ्या 1 ते 9 अंकज्योतिष

Numerology December Predictions: २०२५ या वर्षाचा शेवटचा महिना डिसेंबर हा भाग्य आणि विविध संधी घेऊन आला आहे. अंक ३ (१+२= ३) या महिन्याचा स्वामी ग्रह गुरु आहे, ज्यामुळे ज्ञान, समृद्धी, आर्थिक फायदा आणि प्रेम जीवनावर प्रभाव दिसेल. काही मूलांकासाठी हा महिना आनंद, भरभराट आणि नवीन संधी देणारा असेल, तर काहींसाठी सावधगिरी आवश्यक राहील. .मूलांक 1वर्षाचा शेवटचा महिना कामाच्या आणि आर्थिक बाबतीत सकारात्मक राहील. काम वेळेवर पूर्ण होईल आणि मान-सन्मान वाढेल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता जास्त आहे. प्रेम आणि नातेसंबंधांमध्ये संयम बाळगा, अचानक घेतलेले निर्णय टाळा.मूलांक 2या महिन्यात आर्थिक परिस्थिती मजबूत राहील. पैसे गमावण्याची किंवा कर्ज मिळण्याची शक्यता आहे. प्रेम जीवनात तुम्हाला तुमच्या प्रियकर आणि जोडीदारासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. तुम्हाला कामाच्या क्षेत्रात प्रसिद्धी मिळेल आणि डिसेंबरचा शेवट आनंददायी राहील..Winter Aliv Kheer Recipe: गहू–तांदळाची खीर खाल्लीच असेल, आता हिवाळ्यात ट्राय करा पौष्टिक अळीवची खीर!.मूलांक 3व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत हा महिना चांगला राहील. बँक खात्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. प्रियजनांकडून मदत मिळेल. प्रेमींनी एकमेकांच्या भावनांचा आदर करावा, अन्यथा तणाव निर्माण होऊ शकतो. डिसेंबरच्या अखेरीस परिस्थितीत सुधारणा झाली.मूलांक 4कामाच्या क्षेत्रात परिस्थिती अनुकूल राहील. प्रकल्प यशस्वी होतील. आर्थिक बाबतीत नफा मिळण्याची शक्यता आहे, तसेच गुंतवानुकुटीतूनही नफा होईल. प्रेमामुळे सुसंवाद येतो आणि शेवटी मन आनंदी राहते.मूलांक 5तुम्हाला नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर परिस्थिती निर्माण होईल आणि योग्य व्यावसायिक निर्णय घेता येतील. प्रेम जीवनात प्रेम फुलते आणि डिसेंबरच्या शेवटी तुम्हाला मित्रांसह उत्सवात सहभागी होण्याची संधी मिळेल.मूलांक 6कामतची प्रगती होईल, समाजात आदर वाढेल. तुम्हाला आर्थिक लाभ होतील, परंतु एकमेकांच्या भावनांबद्दल प्रेम आणि आदर असणे आवश्यक आहे. डिसेंबरच्या शेवटी परिस्थिती सुधारेल आणि तुम्हाला आनंद आणि समृद्धीचा अनुभव येईल.मूलांक 7आर्थिक बाबींमध्ये फायदा होईल. कोर्ट किंवा कोणत्याही समस्येत निर्णय तुमच्या बाजूने येईल. कामत प्रकल्प यशस्वी होतील. प्रेमाचे निर्णय विचारपूर्वक घ्या; डिसेंबरच्या अखेरीस परिस्थिती सुधारेल..Aquarius Horoscope 2026: कुंभ राशीसाठी 2026 कसं असेल? जाणून घ्या संपूर्ण वर्षाचे गृहसंकेत.मूलांक 8आर्थिक बाबतीत तुम्हाला शुभ संधी मिळू शकतात, परंतु तुमचे काम कठीण ठरू शकते. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लागणारा वेळ लागू शकतो. प्रेमाचा संवाद साधणे आवश्यक आहे. सुज्ञ निर्णय घेतल्यास, या महिन्याच्या अखेरीस परिणाम सकारात्मक होतील.मूलांक 9आदर आणि सन्मान वाढेल. भविष्यात मदतगार ठरणाऱ्या एखाद्या खास व्यक्तीला भेटण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबींमध्ये ऊर्जा वाढेल आणि व्यवसायात सुधारणा होईल. डिसेंबरच्या अखेरीस प्रेम फुलते आणि परिस्थिती चांगली होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.