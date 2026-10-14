Numerology: आयुष्यात असे मित्र असतील तर नशीबवान आहात! 'या' 3 मूलांकांच्या लोकांना कधीच गमावू नका

अंकशास्त्रानुसार, काही मूलांक असलेल्या व्यक्ती मैत्री आणि नाती अगदी प्रामाणिकपणे जपतात. चला, जाणून घेऊया मूलांक 1, 8 आणि 9 असलेल्या व्यक्तींच्या स्वभावाची खास वैशिष्ट्ये..मूलांक 1 असणारे आत्मविश्वासू लोक कोणत्याही महिन्याच्या 1, 10, 19 किंवा 28 तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूलांक 1 असतो. अंकशास्त्रानुसार, या मूलांकाचा संबंध सूर्याशी जोडला जातो. सूर्य हा ऊर्जा, शक्ती आणि जीवनाचे प्रतीक मानला जातो. त्यामुळे मूलांक 1 असलेल्या व्यक्ती आत्मविश्वासू आणि नेतृत्व करण्याची क्षमता असणाऱ्या मानल्या जातात. मन जिंकणारे तसेच या व्यक्तींना नात्यांमध्ये स्पष्टपणा आणि प्रामाणिकपणा महत्त्वाचा वाटतो. समोरच्या व्यक्तीनेही आपल्याशी तितक्याच विश्वासाने वागावे, अशी त्यांची अपेक्षा असते. कोणी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला, तर त्या व्यक्तीच्या मदतीसाठी ते पुढे येऊ शकतात. मात्र, खोटेपणा आणि फसवणूक त्यांना अजिबात आवडत नाही. एखाद्या व्यक्तीने आपली फसवणूक केल्याचे समजल्यास त्यांच्या मनात त्या व्यक्तीबद्दल नाराजी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे त्यांच्याशी प्रामाणिकपणे वागल्यास नात्यातील विश्वास टिकून राहण्यास मदत होते..मूलांक 8 असणारे मेहनती लोककोणत्याही महिन्याच्या 8, 17 किंवा 26 तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूलांक 8 असतो. अंकशास्त्रात या मूलांकाचा स्वामी शनी ग्रहाला मानले जाते. त्यामुळे मूलांक 8 असलेल्या व्यक्ती मेहनती, संयमी आणि गंभीर स्वभावाच्या मानल्या जातात. कोणतेही काम घाईघाईने करण्याऐवजी त्याचा विचार करून पुढे जाणे त्यांना आवडते.फसवणूक झाल्यास अंतरमूलांक 8 असलेल्या व्यक्तींसाठी नात्यातील विश्वासाला विशेष महत्त्व असते. त्या एखाद्याशी नाते जोडतात, तेव्हा ते प्रामाणिकपणे टिकवण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, कोणी जाणीवपूर्वक त्यांची फसवणूक केली किंवा नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्या व्यक्तीपासून दूर राहणे त्या पसंत करू शकतात. एकदा विश्वास तुटल्यानंतर पूर्वीसारखे नाते निर्माण करणे त्यांच्यासाठी कठीण ठरू शकते..Gold Rate Today: दसऱ्याच्या तोंडावर सोन्याचे भाव कोसळले! 3 दिवसांत ₹32,000 ची घसरण; पाहा तुमच्या शहरातील ताजे दर.मूलांक 9 असणारे लोक निर्भीडकोणत्याही महिन्याच्या 9, 18 किंवा 27 तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूलांक 9 असतो. अंकशास्त्रानुसार, या मूलांकाचा स्वामी मंगळ ग्रह मानला जातो. मंगळाचा संबंध साहस, ऊर्जा आणि पराक्रमाशी जोडला जातो. त्यामुळे मूलांक 9 असलेल्या व्यक्ती धाडसी, उत्साही आणि निर्भीड स्वभावाच्या मानल्या जातात. त्या बाहेरून कधी कधी कठोर किंवा रागीट वाटू शकतात; मात्र, आपल्या जवळच्या व्यक्तींची काळजी घेणाऱ्या आणि मनाने स्पष्ट असणाऱ्या म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहिले जाते.न सांगताही मदतीला धावतातमूलांक 9 असलेल्या व्यक्तींचा एक विशेष गुण म्हणजे आपल्या जवळच्या व्यक्तीला अडचणीत पाहून त्या शांत बसत नाहीत, असे अंकशास्त्रात मानले जाते. कोणताही दिखावा न करता त्या मदतीसाठी पुढे येऊ शकतात. त्यांच्यासाठी मैत्री म्हणजे केवळ एकत्र वेळ घालवणे नव्हे, तर गरजेच्या वेळी एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहणेही असते. कठीण परिस्थितीत त्या आपल्या मित्रांचे मनोबल वाढवण्याचा आणि त्यांना एकटेपणा जाणवू न देण्याचा प्रयत्न करतात..Numerology: 'या' मूलांकांच्या सुनांसमोर सासूलाही घ्यावी लागते नमती बाजू; सासरच्या घरात चालतो फक्त यांचाच दबदबा! .प्रामाणिकपणा महत्त्वाचाअंकशास्त्रानुसार, मूलांक 1, 8 आणि 9 असलेल्या व्यक्तींच्या स्वभावात वेगवेगळी वैशिष्ट्ये सांगितली जातात. मात्र, या तिन्ही मूलांकांमध्ये प्रामाणिकपणा आणि विश्वासाला महत्त्व दिले जाते असे मानले जाते. मूलांक 1 असलेल्या व्यक्ती आत्मविश्वासाने नाती जपतात, मूलांक 8 असलेल्या व्यक्ती संयमाने आणि जबाबदारीने साथ देतात, तर मूलांक 9 असलेल्या व्यक्ती गरजेच्या वेळी मदतीसाठी पुढे येतात. त्यामुळे खोटेपणा किंवा फसवणुकीमुळे नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होऊ शकतो.DISCLAIMER: सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.