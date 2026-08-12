Business Numerology: 'या' मूलांकाचे लोक व्यापारात का ठरतात यशस्वी? जाणून घ्या त्यांना 'Business King' बनवणाऱ्या ५ खास गोष्टी!

Business Success Numerology: अंकशास्त्रात प्रत्येक मूलांकाचे काही खास वैशिष्ट्य आणि ताकद असते. पण, जेव्हा विषय व्यापार, उद्योग आणि नेटवर्किंगचा येतो, तेव्हा मूलांक ५ असलेल्या व्यक्तींचा कोणीही हात धरू शकत नाही. ज्या व्यक्तींचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ५ असतो.अंकशास्त्रानुसार, मूलांक ५ चा स्वामी ग्रह 'बुध' आहे. ज्योतिषशास्त्रात बुधाला बुद्धिमत्ता, व्यापार, तर्कशक्ती आणि उत्कृष्ट वाणीचा कारक मानले जाते. याच कारणामुळे या मूलांकाचे लोक उद्योग-व्यवसायाच्या जगात कमालीचे यशस्वी ठरतात आणि अफाट श्रीमंती प्राप्त करतात. मूलांक ५ च्या लोकांना यशस्वी 'बिजनेस किंग' बनवणाऱ्या ५ मोठ्या शक्ती पुढीलप्रमाणे आहेत- .प्रभावी संवादकौशल्य (Communication Skills)मूलांक ५ च्या लोकांची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्यांची बोलण्याची शैली. बुधाच्या प्रभावामुळे त्यांची वाणी अत्यंत प्रभावी आणि आकर्षक असते. आपल्या बोलण्याच्या जोरावर हे लोक समोरच्या व्यक्तीला लगेच प्रभावित करतात. याच कौशल्यामुळे हे लोक सहजासहजी कठीण डील किंवा नेगोशिएशन आपल्या बाजूने वळवतात. क्लायंटला कसे हाताळायचे आणि उत्तम नेटवर्किंग कसे तयार करायचे, यात हे लोक पटाईत असतात..जोखीम पत्करण्याची क्षमता (Risk-Taking Ability)व्यापारात तोच व्यक्ती मोठा होतो जो धाडसी निर्णय घेऊन रिस्क घेऊ शकतो. मूलांक ५ च्या व्यक्ती आव्हान स्वीकारायला किंवा रिस्क घ्यायला कधीही घाबरत नाहीत. उलट, मोठ्या जोखमीच्या कामांमधूनच हे लोक जास्त नफा आणि पैसा कमावून दाखवतात..वेगाने निर्णय घेण्याची ताकद (Quick Decision Making)व्यवसायात योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणे अत्यंत गरजेचे असते. बुध ग्रहाच्या कृपाशीर्वादाने या लोकांची निर्णयक्षमता खूप मजबूत असते. कठीण किंवा आणीबाणीच्या परिस्थितीत घाबरून न जाता हे लोक अतिशय शांतपणे आणि वेगाने अचूक निर्णय घेतात.एकाच वेळी अनेक कामे करण्याची कला (Multitasking)मूलांक ५ च्या व्यक्तींमध्ये एकाच वेळी अनेक कामे यशस्वीपणे हाताळण्याची अद्भुत क्षमता असते. यांना सतत नवीन गोष्टी शिकण्याची आणि नवनवीन प्रयोग करण्याची आवड असते. स्वतःच्या स्किल्स वेळेनुसार अपडेट करत राहण्याच्या या सवयीमुळेच यांच्या व्यवसायाचा विस्तार वेगाने होतो..संकट आले तरी बाउंस बॅक करण्याची वृत्ती (Never Give Up Attitude)मूलांक ५ असलेल्या लोकांची आणखी एक मोठी ताकद म्हणजे यांची 'कधीही हार न मानण्याची' वृत्ती. व्यवसायात कितीही चढ-उतार आले किंवा मोठा तोटा झाला, तरी हे लोक खचून जात नाहीत. अत्यंत कठीण परिस्थितीतूनही हे लोक पुन्हा दुप्पट वेगाने उभे राहतात आणि यश मिळवून दाखवतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.