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Business Numerology: 'या' मूलांकाचे लोक व्यापारात का ठरतात यशस्वी? जाणून घ्या त्यांना 'Business King' बनवणाऱ्या ५ खास गोष्टी!

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Business Success Numerology: The Ultimate Business King!

Business Success Numerology: The Ultimate Business King!

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Business Success Numerology: अंकशास्त्रात प्रत्येक मूलांकाचे काही खास वैशिष्ट्य आणि ताकद असते. पण, जेव्हा विषय व्यापार, उद्योग आणि नेटवर्किंगचा येतो, तेव्हा मूलांक ५ असलेल्या व्यक्तींचा कोणीही हात धरू शकत नाही. ज्या व्यक्तींचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ५ असतो.

अंकशास्त्रानुसार, मूलांक ५ चा स्वामी ग्रह 'बुध' आहे. ज्योतिषशास्त्रात बुधाला बुद्धिमत्ता, व्यापार, तर्कशक्ती आणि उत्कृष्ट वाणीचा कारक मानले जाते. याच कारणामुळे या मूलांकाचे लोक उद्योग-व्यवसायाच्या जगात कमालीचे यशस्वी ठरतात आणि अफाट श्रीमंती प्राप्त करतात. मूलांक ५ च्या लोकांना यशस्वी 'बिजनेस किंग' बनवणाऱ्या ५ मोठ्या शक्ती पुढीलप्रमाणे आहेत-

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