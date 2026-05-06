Numerology : 'या' 3 मुलांकाचे लोक नेहमीच करतात भेदभावाचा सामना; समाजात मिळतो अपमान, पण करियरमध्ये घेतात भरारी, बनतात लखपति

Numerology Prediction : अंकशास्त्रानुसार प्रत्येक व्यक्तीच्या जन्मतारखेचा त्याच्या नशिबावर आणि स्वभावावर खोलवर परिणाम होत असतो. काही विशिष्ट मुलांकांचे लोक असे असतात ज्यांना सुरुवातीच्या आयुष्यात किंवा सामाजिक स्तरावर वारंवार भेदभावाचा आणि अन्यायाचा सामना करावा लागतो. त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे किंवा वेगळ्या विचारसरणीमुळे समाजात अनेकदा त्यांचा अपमान केला जातो किंवा त्यांना कमी लेखले जाते. मात्र हेच लोक संघर्षातून तावून सुलाखून निघतात आणि करियरमध्ये अशा काही उंची गाठतात की जग पाहतच राहते. अपमानाचा बदला हे लोक शब्दांनी नाही, तर आपल्या यशाने आणि अफाट श्रीमंतीने देतात..मुलांक ४मुलांक ४ (ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ४, १३, २२ किंवा ३१ तारखेला झाला आहे) असणाऱ्या व्यक्तींचे जीवन राहु ग्रहाने प्रभावित असते. या लोकांना समाजात अनेकदा बंडखोर मानले जाते, कारण त्यांची विचार करण्याची पद्धत प्रवाहाच्या विरुद्ध असते. याच कारणामुळे त्यांना पावलोपावली भेदभावाचा सामना करावा लागतो आणि लोक त्यांच्या कामात अडथळे निर्माण करतात. मात्र मुलांक ४ चे लोक प्रचंड कष्टाळू आणि तांत्रिकदृष्ट्या हुशार असतात. एकदा का त्यांनी जिद्द धरली तर ते शून्यातून विश्व निर्माण करतात आणि करियरच्या उत्तरार्धात प्रचंड संपत्ती मिळवून लक्षाधीश बनतात..Love Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक प्रेमात होतात अयशस्वी; हार्ट ब्रेकमुळे बनतात प्रचंड स्ट्रॉन्ग, जीवनात मिळवतात मोठं यश.मुलांक ७मुलांक ७ (ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ७, १६ किंवा २५ तारखेला झाला आहे) असलेल्या व्यक्तींचा स्वामी केतू असतो. हे लोक अत्यंत संवेदनशील आणि अंतर्मुख स्वभावाचे असतात, ज्यामुळे जगाला ते लवकर समजत नाहीत. समाजात वावरताना अनेकदा त्यांच्या शांत राहण्याला त्यांचा अहंकार समजले जाते. ज्यामुळे त्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळते. मात्र संशोधनात्मक वृत्ती आणि प्रगल्भ बुद्धिमत्ता ही यांची मोठी शस्त्रे असतात. हे लोक लेखन, अध्यात्म किंवा गूढ विज्ञानात मोठी भरारी घेतात. सुरुवातीला ज्या समाजाकडून त्यांना डावलले जाते तोच समाज नंतर त्यांच्या बौद्धिक श्रीमंतीसमोर नतमस्तक होतो..Marriage Numerology : 'या' 3 मुलांकाच्या व्यक्तींच्या नशिबी असतो उशिरा विवाहयोग; ठरता ठरता मोडतं लग्न.मुलांक ८मुलांक ८ (ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ८, १७ किंवा २६ तारखेला झाला आहे) असलेल्या व्यक्तींवर शनिदेवाचा प्रभाव असतो. त्यांचे संपूर्ण आयुष्यच संघर्षाने भरलेले असते आणि त्यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी इतरांपेक्षा जास्त मेहनत करावी लागते. नशिबाची साथ उशिरा मिळत असल्याने त्यांना अनेकदा लोकांच्या टोमण्यांचा सामना करावा लागतो. मात्र मुलांक ८ चे लोक संयमाचे महामेरू असतात. आयुष्याच्या चाळीशीनंतर त्यांचे भाग्य पूर्णपणे पालटते. ते राजकारण किंवा मोठ्या व्यवसायात इतकी मोठी भरारी घेतात की ते केवळ लक्षाधीशच नाही तर कोट्यधीश बनतात आणि समाजात सर्वोच्च मान मिळवतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.