नेहमी दुसऱ्यांकडून सल्ला घेतात 'या' 2 मुलांकाचे लोक; एक चुकीचा निर्णय करतो आयुष्य उध्वस्त, करियर अन् पर्सनल लाइफचे होते नुकसान

अंकशास्त्रानुसार आपल्या जन्मतारखेचा आपल्या स्वभावावर आणि भविष्यावर खोलवर परिणाम होत असतो. काही लोक जन्मतःच कणखर निर्णयाचे धनी असतात तर काही व्यक्तींमध्ये निर्णयाक्षमतेचा अभाव दिसून येतो. विशेषतः ज्या व्यक्तींचा मूलांक विशेष असतो त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वासाची मोठी कमतरता अनेकदा पाहायला मिळते. स्वतःच्या बुद्धिमत्तेवर विश्वास ठेवण्याऐवजी, हे लोक साध्या-सुध्या गोष्टींसाठीही इतरांकडे धाव घेतात आणि त्यांचा सल्ला विचारतात. ही परावलंबी वृत्ती कधीकधी त्यांच्या प्रगतीच्या आड येते, कारण प्रत्येकाचा सल्ला हा आपल्या हिताचाच असेल असे नाही..मूलांक २मूलांक २ असणाऱ्या व्यक्तींचा स्वामी चंद्र असल्याने ते स्वभावाने अत्यंत हळवे, भावूक आणि चंचल असतात. त्यांना एकटेपणाची भीती वाटते, त्यामुळे ते सतत कोणाच्या तरी मार्गदर्शनाची अपेक्षा करतात. दुसरीकडे मूलांक ७ चा स्वामी केतू असल्याने या व्यक्ती आध्यात्मिक आणि विचारशील तर असतात, पण त्यांच्या मनात विचारांचे मोठे द्वंद्व सुरू असते. स्वतःच्या विचारांवर संशय घेण्याच्या सवयीमुळे ते निर्णय घेताना गोंधळतात. हे दोन्ही मूलांक असलेले लोक अनेकदा समोरच्या व्यक्तीच्या शब्दावर अंधश्रद्धेप्रमाणे विश्वास ठेवतात, ज्यामुळे त्यांचे स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व धोक्यात येते..मूलांक ७करिअर आणि वैयक्तिक आयुष्याच्या बाबतीत ही सवय अत्यंत घातक ठरू शकते. एखाद्या चुकीच्या व्यक्तीने दिलेला चुकीचा सल्ला या लोकांचे चांगले चाललेले करिअर उद्ध्वस्त करू शकतो. नोकरी असो वा व्यवसाय, दुसऱ्यांच्या प्रभावाखाली येऊन घेतलेले निर्णय आर्थिक नुकसानास कारणीभूत ठरतात. तसेच, वैयक्तिक आयुष्यातही तिसऱ्या व्यक्तीचा हस्तक्षेप वाढल्यामुळे नात्यांमध्ये दुरावा आणि तणाव निर्माण होतो. स्वतःची निर्णयक्षमता गमावल्यामुळे या व्यक्तींना समाजात अपेक्षित मानसन्मान मिळत नाही आणि योग्य संधीही त्यांच्या हातातून निसटून जातात..शेवटी, जीवनात यशस्वी व्हायचे असेल तर सल्ला घेण्यापेक्षा स्वतःच्या अंतर्मनाचा आवाज ऐकणे महत्त्वाचे आहे. मूलांक २ आणि ७ च्या व्यक्तींनी स्वतःचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी ध्यानधारणा आणि स्व-अभ्यास करणे आवश्यक आहे. इतरांचे ऐकणे वाईट नाही पण अंतिम निर्णय स्वतःच्या विवेकाने घेतल्यास चुकीच्या निर्णयामुळे होणारे नुकसान टाळता येते. जर तुम्ही तुमच्यातील ही कमजोरी ओळखून त्यावर काम केले, तर करिअर आणि वैयक्तिक आयुष्य या दोन्ही आघाड्यांवर तुम्ही नक्कीच सुवर्ण यश संपादन करू शकाल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.