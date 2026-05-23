Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक बालपणापासून करतात संघर्ष, पण पंचवीस वयानंतर बदलून जाते नशीब, बनतात लखपति

Astrology Prediction News : अंकशास्त्र (Numerology) हे केवळ आकड्यांचे गणित नसून, मानवी जीवनाचे रहस्य उलगडणारे एक अद्भूत शास्त्र आहे. आपल्या जन्मतारखेवरून ठरणाऱ्या मूलांकामध्ये आपल्या भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्याची गुपिते दडलेली असतात. काही लोकांचे बालपण अत्यंत सुखात जाते, तर काहींना सुरुवातीच्या काळात पावलापावलावर संघर्ष करावा लागतो. अंकशास्त्रात अशा २ विशेष मूलांकांचा उल्लेख आढळतो, ज्यांच्या नशीबात सुरुवातीला प्रचंड अपयश, मानसिक आणि आर्थिक त्रास लिहिलेला असतो; परंतु जसे हे लोक आपल्या वयाची २५ वर्षे पूर्ण करतात, तसे त्यांचे ग्रह फिरतात. पंचवीस वयानंतर त्यांच्या आयुष्यात कमालीचा सकारात्मक बदल होतो, नशिबाची दारे उघडतात आणि ते स्वतःच्या मेहनतीने लखपती बनण्याचा मान मिळवतात..मूलांक ४ राहूचा प्रभाव आणि अचानक होणारा धनलाभज्या व्यक्तींचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ४, १३, २२ किंवा ३१ या तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ४ असतो. या मूलांकाचा स्वामी 'राहू' हा ग्रह आहे. राहूच्या प्रभावामुळे या लोकांचे बालपण आणि सुरुवातीचे तारुण्य अत्यंत संघर्षाचे असते. त्यांना शैक्षणिक, कौटुंबिक आणि आर्थिक आघाड्यांवर सतत अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेकदा योग्य पात्रता असूनही त्यांना सुरुवातीला क्रेडिट मिळत नाही. मात्र वयाची २५ वर्षे पार केल्यानंतर यांच्यातील बौद्धिक क्षमता आणि अचूक निर्णय घेण्याची कला कमालीची विकसित होते. राहू त्यांना अचानक आणि अनपेक्षित धनलाभाच्या संधी देतो. पंचविशीनंतर हे लोक उद्योग, व्यापार किंवा राजकारणात मोठी झेप घेतात आणि झपाट्याने श्रीमंतीकडे वाटचाल करतात..मूलांक ८ शनीची परीक्षा आणि २५ नंतरचा सुवर्णकाळज्या लोकांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ८, १७ किंवा २६ या तारखेला होतो, त्यांचा मूलांक ८ असतो. या अंकाचा अधिपती न्यायदेवता 'शनी' आहे. शनी हा कष्टाचा आणि परीक्षेचा कारक असल्याने, मूलांक ८ च्या लोकांना बालपणापासूनच अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जावे लागते. यांना प्रत्येक छोट्या गोष्टीसाठी इतरांपेक्षा दुप्पट मेहनत करावी लागते आणि जवळच्या लोकांकडूनही सहकार्य मिळत नाही. पण वयाच्या २५ वर्षांनंतर शनी त्यांच्या कठोर परिश्रमाचे फळ देण्यास सुरुवात करतो. या वयानंतर त्यांचे नशीब इतके प्रबळ होते की, ते ज्या कामात हात घालतील तिथे सोने होते. नोकरीत मोठे पद मिळणे किंवा स्वतःचा मोठा साम्राज्य उभा करणे, हे मूलांक ८ च्या बाबतीत पंचविशीनंतरच घडते..थोडक्यात सांगायचे तर, मूलांक ४ आणि मूलांक ८ च्या लोकांचे जीवन म्हणजे कोळशाचे हिऱ्यात रूपांतर होण्यासारखे असते. सुरुवातीच्या वर्षांतील अपयश आणि टोमणे त्यांना आतून मजबूत बनवतात. वयाची २५ वर्षे हा त्यांच्या आयुष्यातील टर्निंग पॉईंट ठरतो. त्यामुळे जर तुमचा किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणाचा मूलांक ४ किंवा ८ असेल आणि सध्या संघर्ष सुरू असेल तर अजिबात खचून जाऊ नका. अंकशास्त्रानुसार, हा काळ तुम्हाला भविष्यातील मोठ्या संपत्तीसाठी आणि लखपती पदासाठी तयार करत आहे. संयम आणि सातत्य ठेवून केलेली मेहनत तुम्हाला २५ व्या वयानंतर नक्कीच राजासारखे वैभवशाली आयुष्य मिळवून देईलडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.