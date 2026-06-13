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Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक असतात कुटुंबात सर्वांत गुणी; कधीच कुणाला दुखवत नाहीत, आई-वडिलांचा कधीच करत नाहीत अपेक्षाभंग

'THIS' Mulank people Are the Backbone of Family Happiness : एका विशेष मूलांकाचे लोक कुटुंबाचे खरे आधारस्तंभ असतात. शांत, प्रेमळ आणि आई-वडिलांचे अथांग भक्त असलेले हे व्यक्तिमत्त्व घरात सकारात्मक ऊर्जा आणि सौख्य निर्माण करतात
family relations numerology prediction

family relations numerology prediction

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Mulank news marathi : कुटुंबाला एका धाग्यात बांधून ठेवणारी एक खास व्यक्ती प्रत्येक घरात असते. अंकशास्त्रानुसार एका विशिष्ट मूलांकाचे लोक घरात असणे हे भाग्याचे लक्षण मानले जाते.

हे लोक अत्यंत समजूतदार, शांत आणि भावनिक असतात. घरात नेहमी सकारात्मक ऊर्जा आणि आनंद टिकवून ठेवणे हा त्यांचा मुख्य स्वभाव असतो.

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