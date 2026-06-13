Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक असतात कुटुंबात सर्वांत गुणी; कधीच कुणाला दुखवत नाहीत, आई-वडिलांचा कधीच करत नाहीत अपेक्षाभंग

Mulank news marathi : कुटुंबाला एका धाग्यात बांधून ठेवणारी एक खास व्यक्ती प्रत्येक घरात असते. अंकशास्त्रानुसार एका विशिष्ट मूलांकाचे लोक घरात असणे हे भाग्याचे लक्षण मानले जाते. हे लोक अत्यंत समजूतदार, शांत आणि भावनिक असतात. घरात नेहमी सकारात्मक ऊर्जा आणि आनंद टिकवून ठेवणे हा त्यांचा मुख्य स्वभाव असतो..'या' खास मूलांकाचे रहस्य आणि स्वभावउत्सुकता वाढवणारा हा खास अंक म्हणजे मूलांक २ (Number 2). कोणत्याही महिन्याच्या २, ११, २० किंवा २९ या तारखेला जन्माला आलेल्या लोकांचा हा मूलांक असतो. याचा स्वामी 'चंद्र' ग्रह असल्याने, चंद्रासारखी शीतलता आणि संथपणा यांच्या स्वभावात असतो. म्हणूनच हे लोक कुटुंबात सर्वात गुणी मानले जातात..Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक असतात प्रचंड हसमुख, पण एका चुकीच्या घटनेमुळे बदलून जाते त्यांचे आयुष्य.आई-वडिलांचे आज्ञाधारकमूलांक २ च्या लोकांचे आपल्या पालकांवर अथांग प्रेम असते. ते आई-वडिलांचा कधीही अपेक्षाभंग करत नाहीत आणि त्यांच्या प्रत्येक शब्दाचा आदर करतात. पालकांच्या संमतीला ते सर्वात जास्त महत्त्व देतात. स्वतःचे सुख बाजूला ठेवून पालकांच्या चेहऱ्यावर हसू आणणे, हेच त्यांच्या आयुष्याचे मुख्य ध्येय असते..या लोकांचे मन इतके संवेदनशील असते की, ते कधीच कुणाला दुखावत नाहीत. संवाद साधताना कोणाला वाईट वाटेल असा शब्दही ते वापरत नाहीत. जर तुमच्या घरात २, ११, २० किंवा २९ तारखेला जन्माला आलेली व्यक्ती असेल तर तुम्ही खरोखरच नशीबवान आहात कारण ते कुटुंबासाठी एक आदर्श असतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.