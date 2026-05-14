Numerology : 'या' 4 मुलांकाच्या लोकांवर असतो जणू देवाचाच हात; मोठ्या संकटातून अनेकदा बचवतात, कोणीच यांना हरवू शकत नाही

अंकशास्त्रानुसार (Numerology), प्रत्येक व्यक्तीच्या जन्मतारखेवरून त्याचा एक विशिष्ट मूलांक ठरतो, ज्यावर ब्रह्मांडीय शक्तींचा आणि ग्रहांचा तीव्र प्रभाव असतो. जगात असे काही विशेष मूलांक आहेत ज्यांच्या पाठीशी साक्षात ईश्वरीय शक्ती आणि अदृश्य आशिर्वाद उभे असतात. या लोकांच्या आयुष्यात कितीही मोठी वादळे आली किंवा शत्रूंनी कितीही कटकारस्थाने रचली, तरीही जणू देवाचाच हात त्यांच्या पाठीवर असल्यासारखा ते प्रत्येक संकटातून सुखरूप बाहेर पडतात. चला तर मग जाणून घेऊया अशा ४ भाग्यवान मूलांकांविषयी...मूलांक १ (जन्मतारीख: १, १०, १९, २८)मूलांक १ चा स्वामी स्वतः सूर्यदेव असल्याने या व्यक्तींमध्ये उपजतच कमालीचा आत्मविश्वास, प्रचंड ऊर्जा आणि नेतृत्वगुण ठासून भरलेले असतात. या लोकांवर निसर्गाची आणि देवांची इतकी अथांग कृपा असते की, जेव्हा जेव्हा यांच्यावर अचानक मोठे संकट येते तेव्हा कोणती तरी अदृश्य शक्ती मदतीला धावून येते. कोणत्याही क्षेत्रात हे लोक पाऊल ठेवतात तिथे अव्वल स्थान गाठतात. यांच्या प्रगतीचा मार्ग रोखणे कोणालाही शक्य होत नाही, कारण त्यांची मानसिक आणि आत्मिक शक्ती इतकी मजबूत असते की कोणाचेही कारस्थान यांच्यासमोर टिकत नाही..Numerology : 'या' 2 मुलांकाच्या लोकांना नेहमीच मिळते सगळ्यांकडून प्रेम; यांच्यावर कुणी फारवेळ राहुच शकत नाही नाराज.मूलांक ३ (जन्मतारीख: ३, १२, २१, ३०)ज्ञान आणि भाग्याचे प्रतीक असलेल्या गुरू ग्रहाचे प्रतिनिधित्व मूलांक ३ च्या व्यक्ती करतात. या लोकांच्या पाठीशी ईश्वरी अधिष्ठान आणि पूर्वपुण्याईचे पाठबळ खूप मोठे असते. संकटाची चाहूल यांना त्यांच्या तीक्ष्ण अंतर्ज्ञानामुळे खूप आधीच लागते, ज्यामुळे ते मोठ्या आर्थिक किंवा कौटुंबिक अपघातातून अगदी शेवटच्या क्षणी बालंबाल वाचतात. गुरुदेवांच्या कृपेमुळे या लोकांना समाजात अपार मान-सन्मान मिळतो आणि कोणतीही नकारात्मक शक्ती किंवा वाईट प्रवृत्तीच्या व्यक्ती यांच्या यशाचा रथ रोखू शकत नाहीत..मूलांक ७ (जन्मतारीख: ७, १६, २५)अंकशास्त्रात मूलांक ७ हा अत्यंत गूढ, आध्यात्मिक आणि पूर्णतेचा अंक मानला गेला आहे. या मूलांकाच्या लोकांचे थेट कनेक्शन जणू दिव्य शक्तींशी जोडलेले असते, ज्यामुळे त्यांच्याकडे एक जबरदस्त आंतरिक हीलिंग पॉवर आणि उपजत दूरदृष्टी असते. अनेकदा प्राणघातक अपघातातून किंवा जीवघेण्या आजारांतून हे लोक चमत्कारिकरीत्या बरे होतात. शत्रू कितीही बलाढ्य असला तरी मूलांक ७ च्या लोकांच्या आध्यात्मिक ऊर्जेसमोर आणि बुद्धिमत्तेसमोर त्याला नतमस्तक व्हावेच लागते; यांना पराभूत करणे अशक्यप्राय असते..Numerology : 'या' 3 मुलांकाचे लोक जन्मजात असतात खूप भाग्यशाली, ज्यांच्या आयुष्यात जातात त्यांचा गोल्डन टाइम होतो सुरू.मूलांक ९ (जन्मतारीख: ९, १८, २७)मंगळ ग्रहाच्या अफाट शौर्य आणि ऊर्जेने समृद्ध असलेला मूलांक ९ हा अंकांच्या शृंखलेतील शेवटचा आणि अत्यंत शक्तिशाली अंक आहे. या लोकांवर प्रत्यक्ष बजरंगबली आणि महादेवाची विशेष कृपा असते. कितीही भयंकर संकट समोर उभे ठाकले, तरीही हे लोक योध्यासारखे लढतात आणि त्या संकटाचा थरकाप उडवून विजयी होतात. त्यांच्यातील निर्भयता आणि धाडसामुळे शत्रू यांच्याशी वैर घेण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करतो. संकटांचे डोंगर कोसळले तरी ढाल बनून देवाचा आशीर्वाद यांचे रक्षण करतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.