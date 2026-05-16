Numerology : 'या' 3 मुलांकाच्या लोकांचा एक निर्णय बदलून टाकतो त्यांचे आयुष्य..घडवतो नाहीतर 'बि'घडवतो

अंकशास्त्रानुसार, माणसाची जन्मतारीख केवळ त्याचे वय सांगत नाही, तर त्याच्या भविष्यातील यशापयशाची गुरुकिल्ली देखील ठरते. प्रत्येक महिन्याच्या विशिष्ट तारखांना जन्मलेल्या लोकांचे गुणधर्म एका विशिष्ट मूलांकाशी (Mulank News Marathi) जोडलेले असतात. अंकशास्त्रामध्ये अशा ३ विशिष्ट मूलांकांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला जातो ज्यांच्या संपूर्ण आयुष्याची दोरी त्यांच्या एका सिंगल डिसीजनवर म्हणजेच निर्णयावर टिकून असते. या लोकांचा योग्य वेळी घेतलेला एक सकारात्मक निर्णय त्यांना यशाच्या सर्वोच्च शिखरावर पोहोचवतो, तर घाईगडबडीत किंवा अविचाराने घेतलेला एक चुकीचा निर्णय त्यांचे संपूर्ण हसते-खेळते आयुष्य 'बिघडवून' टाकू शकतो. चला तर मग जाणून घेऊया अशा तीन शक्तिशाली मूलांकांबद्दल.मूलांक १कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ या तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक १ असतो, ज्याचा स्वामी थेट सूर्य देव आहे. हे लोक जन्मजात नेते, अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि धाडसी स्वभावाचे असतात. या लोकांचे आयुष्य घडवणारा निर्णय त्यांच्या करिअर किंवा व्यवसायाच्या स्वावलंबनाशी जोडलेला असतो. जेव्हा हे लोक स्वतःचे साम्राज्य उभे करण्याचा स्वतंत्र निर्णय घेतात, तेव्हा सूर्य देवाच्या कृपेने ते राजासारखे जीवन जगतात. परंतु, वैयक्तिक आयुष्यात किंवा भागीदारीत काम करताना जर त्यांनी 'अहंकार' आणि 'अति-आत्मविश्वास' ठेवून एखादा हट्टी निर्णय घेतला, तर त्यांचे चालू असलेले काम एका झटक्यात बिघडू शकते. त्यांचा एक चुकीचा निर्णय त्यांना जवळच्या माणसांपासून कायमचे दूर करू शकतो.मूलांक ३ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ३, १२, २१ किंवा ३० या तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ३ असतो आणि त्यांचा स्वामी ग्रह बृहस्पती (गुरु) आहे. हे लोक प्रचंड हुशार, ज्ञानी, मनमिळाऊ आणि सर्जनशील असतात. मूलांक ३ च्या लोकांचा आयुष्यातील सर्वात मोठा टर्निंग पॉईंट हा त्यांच्या एकाग्रतेशी आणि नात्यांशी संबंधित असतो. हे लोक स्वभावाने थोडे चंचल असतात आणि एकाच वेळी अनेक गोष्टींमध्ये हात घालतात. जर त्यांनी आयुष्यात योग्य वेळी एकाच लक्ष्यावर ठाम राहण्याचा परिपक्व निर्णय घेतला, तर गुरुच्या कृपेने त्यांचा प्रचंड भाग्योदय होतो. परंतु, जर त्यांनी भावनेच्या भरात किंवा घाईगडबडीत चुकीच्या व्यक्तीवर विश्वास ठेवून आर्थिक किंवा वैवाहिक निर्णय घेतला, तर त्यांचे आयुष्य मोठ्या संकटात सापडते.मूलांक ८कोणत्याही महिन्याच्या ८, १७ किंवा २६ या तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ८ असतो, ज्याचा स्वामी कर्मदाता शनिदेव आहे. या लोकांचे जीवन सुरुवातीला अत्यंत संघर्षाने भरलेले असते आणि वयाच्या ३५ व्या वर्षापर्यंत त्यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी प्रचंड मेहनत करावी लागते. या लोकांचा 'धैर्य राखणे' किंवा 'शॉर्टकट निवडणे' हा एक निर्णय त्यांचे संपूर्ण भविष्य ठरवतो. जेव्हा हे लोक प्रामाणिक राहून कष्टाचा मार्ग निवडतात, तेव्हा वयाच्या पस्तीशीनंतर शनीच्या आशीर्वादाने ते शून्यातून विश्व निर्माण करतात आणि प्रचंड संपत्ती कमावतात. परंतु, जर संघर्षाला कंटाळून त्यांनी झटपट पैसे कमवण्याचा किंवा कोणत्याही बेकायदेशीर शॉर्टकटचा चुकीचा निर्णय घेतला, तर शनिदेवाच्या कोपामुळे त्यांचे संपूर्ण करिअर आणि पत कायमची नष्ट होऊ शकतेडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.