Numerology : 'या' 3 मुलांकाचे लोक असतात प्रचंड घमंडी; कधीच बघवत नाही दुसऱ्यांचा आनंद, तुमच्या समोर करतात डाऊन टू अर्थची ॲक्टिंग

अंकशास्त्रानुसार प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव हा त्याच्या जन्मतारखेवर म्हणजे मुलांकावर अवलंबून असतो. काही मुलांकाचे लोक स्वभावाने खूप प्रेमळ आणि मदतीला धावून जाणारे असतात तर काहींच्या व्यक्तिमत्त्वात एक वेगळाच स्वाभिमान किंवा अहंकार दडलेला असतो. गमतीशीर बाब अशी की हे लोक बाहेरून अतिशय नम्र आणि डाऊन टू अर्थ असल्याचे नाटक करण्यात पटाईत असतात. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या मनात स्वतःबद्दलचा एक मोठा गर्व असतो. अशा व्यक्तींच्या स्वभावातील या छुप्या पैलूंचा कोणाच्याही भावना न दुखावता घेतलेला हा एक रंजक आढावा..मुलांक १ज्यांचा मुलांक १ असतो या मुलांकाचा स्वामी सूर्य असल्याने यांच्यात अंगभूत नेतृत्वगुण आणि प्रचंड आत्मविश्वास असतो. मात्र कधीकधी हा आत्मविश्वास अहंकाराचे रूप धारण करतो. समाजात वावरताना हे लोक आपण किती साधे आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात पण प्रत्यक्षात त्यांना सेंटर ऑफ ॲट्रॅक्शन राहायला आवडते. दुसऱ्याची प्रगती पाहताना यांना मनातून थोडे अस्वस्थ वाटू शकते, कारण यांना नेहमी स्वतःलाच अव्वल स्थानी पाहायचे असते..मुलांक ८ज्या व्यक्तींचा मुलांक ८ असतो ज्याचा स्वामी शनि आहे. हे लोक स्वभावाने अतिशय गंभीर आणि कष्टाळू असतात. त्यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीचा किंवा ज्ञानाचा त्यांना प्रचंड अभिमान असतो. समोरच्या व्यक्तीशी बोलताना ते खूप संयमी आणि जमिनीवर पाय असल्याचा आव आणतात मात्र त्यांच्या वागण्यातून अधूनमधून त्यांचा दबदबा आणि अहंकार डोकावतोच. दुसऱ्यांचा आनंद पाहून त्यांना वरवर आनंद झाल्याचे ते दाखवतात पण मनात मात्र स्पर्धेची भावना कायम असते..मुलांक ९ज्या लोकांचा मुलांक ९ असतो आणि त्यांचा स्वामी मंगळ आहे. हे लोक स्वभावाने अत्यंत शिस्तप्रिय आणि उतावळे असतात. यांना प्रत्येक गोष्ट आपल्याच मर्जीने व्हावी असे वाटते. लोकांशी संवाद साधताना हे खूप परोपकारी आणि मदतीसाठी तयार असल्याचे नाटक करतात, पण प्रत्यक्षात त्यांच्या मनात एक प्रकारचे श्रेष्ठत्व दडलेले असते. दुसऱ्याचे यश पाहून त्यांच्याशी तुलना करणे आणि स्वतःला श्रेष्ठ सिद्ध करणे हा त्यांचा छुपा स्वभाव असू शकतो जो ते सहजासहजी कोणाला कळू देत नाहीत.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.