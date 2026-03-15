Numerology : 'या' 4 मूलांकाचे लोक असतात सगळ्यात जास्त घातक; तोंडावरून वाटतात साधेभोळे, पण कधी तुमचा काटा काढतील कळणारही नाही

Numerology News : अंकशास्त्रानुसार प्रत्येक मूलांकाचा स्वभाव वेगळा असतो. काही मूलांक हे वरवर शांत आणि साधेभोळे दिसत असले तरी त्यांच्याकडे कमालीची जिद्द आणि वेळ पडल्यास कठोर निर्णय घेण्याची क्षमता असते. अशा ४ विशिष्ट मूलांकांची माहिती आपण जाणून घेऊया.मूलांक १या मूलांकाचा स्वामी सूर्य असल्याने यांच्यात उपजतच नेतृत्वगुण असतात. हे लोक दिसायला अत्यंत शिस्तप्रिय आणि साधे वाटतात, पण जेव्हा त्यांच्या स्वाभिमानाचा किंवा ध्येयाचा प्रश्न येतो, तेव्हा ते अत्यंत कठोर बनू शकतात. त्यांच्या वाटेत अडथळा आणणाऱ्या व्यक्तीला ते आपल्या आयुष्यातून पूर्णपणे बाजूला करण्यास कचरत नाहीत. स्वतःचे वर्चस्व टिकवण्यासाठी हे लोक कधीकधी समोरच्या व्यक्तीचा विचार न करता आपला मार्ग मोकळा करतात..मूलांक ४मूलांक ४ चा स्वामी राहू आहे त्यामुळे या व्यक्तींचे विचार आणि वागणे अनपेक्षित असते. हे लोक स्वभावाने जिद्दी असतात आणि त्यांची बुद्धी अतिशय तल्लख असते. बाहेरून शांत आणि निरुपद्रवी वाटणारे हे लोक मनातल्या मनात मोठी योजना आखण्यात माहीर असतात. जर कोणी त्यांना त्रास दिला, तर ते आपला बदला घेईपर्यंत शांत बसत नाहीत. त्यांच्या धोरणीपणामुळे समोरच्या व्यक्तीला त्यांच्या मनात काय चालले आहे, याचा पत्ताही लागत नाही..मूलांक ७केतू स्वामी असलेल्या या मूलांकाच्या व्यक्ती अतिशय शांत, गंभीर आणि आध्यात्मिक प्रवृत्तीच्या वाटतात. मात्र त्यांच्या या साधेपणाच्या मागे एक तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता दडलेली असते. हे लोक खूप खोलवर विचार करणारे असतात. जर त्यांना एखाद्याचा स्वभाव आवडला नाही किंवा कोणाकडून फसवणूक झाली तर ते अत्यंत थंड डोक्याने त्या व्यक्तीला आपल्या आयुष्यातून कायमचे बाद करतात. त्यांचा राग हा उघड नसून तो धोरणी असतो जो समोरच्यासाठी अधिक घातक ठरू शकतो..मूलांक ८मूलांक ८ चा स्वामी शनी आहे. या व्यक्ती अत्यंत कष्टाळू, संयमी आणि मितभाषी असतात. त्यांच्या साधेपणाकडे पाहून कोणीही त्यांना सहज समजू शकते पण प्रत्यक्षात हे लोक न्यायाच्या बाबतीत अत्यंत कठोर असतात. जर त्यांना वाटले की त्यांच्यासोबत अन्याय झाला आहे तर ते त्या व्यक्तीला धडा शिकवल्याशिवाय राहत नाहीत. त्यांचा काटा काढणे हे शारीरिक नसून ते आपल्या रणनीतीने समोरच्याला नामोहरम करतात ज्यामुळे त्यांचे खरे स्वरूप शत्रूलाच कळते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.