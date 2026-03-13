Numerology : 'या' 3 मूलांकाचे लोक सगळ्यात जास्त खोटं बोलतात; स्वार्थापायी करतात दुसऱ्यांचे नुकसान, सहज कुणालाही फसवण्याची वृत्ती

अंकशास्त्रानुसार (Numerology) प्रत्येक व्यक्तीचा मूलांक त्यांच्या स्वभावाचे आणि मानसिकतेचे अनेक पैलू उलगडतो. काही मूलांक हे बुद्धिमत्तेसाठी ओळखले जातात, तर काही मूलांक स्वार्थासाठी किंवा स्वतःचा फायदा करून घेण्यासाठी खोटं बोलण्यात पटाईत मानले जातात. विशेषतः तीन मूलांकांच्या व्यक्तींच्या बाबतीत असे दिसून येते की, त्यांचे संवादकौशल्य किंवा मानसिक चातुर्य इतके प्रबळ असते की ते समोरच्याला सहज फसवू शकतात..मूलांक ३ज्यांचा मूलांक ३ असतो हे लोक ज्ञानी आणि संवादकौशल्यात निपुण असतात. मात्र जेव्हा त्यांना स्वतःचे ध्येय गाठायचे असते, तेव्हा हे लोक आपल्या गोड बोलण्याने समोरच्याला जाळ्यात ओढतात. त्यांचा 'इगो' मोठा असल्याने, आपली चूक लपवण्यासाठी किंवा स्वतःचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्यासाठी ते अतिशय आत्मविश्वासाने खोटं बोलू शकतात. समोरच्याला संशयही येणार नाही अशा पद्धतीने ते आपली बाजू मांडण्यात यशस्वी होतात..मूलांक ५जे लोक 'मूलांक ५' चे प्रतिनिधी असतात यांचा स्वामी बुध असल्याने हे अत्यंत बुद्धिमान आणि हजरजबाबी असतात. व्यवसायात किंवा व्यवहारात आपला फायदा करून घेण्यासाठी हे लोक प्रसंगी नीतिमत्ता बाजूला ठेवतात. नवीन संधी शोधण्याच्या नादात हे लोक अनेकदा दुसऱ्यांचे नुकसान होईल याची तमा बाळगत नाहीत. त्यांचे खोटे बोलणे हे इतके 'लॉजिकल' असते की, अनुभवी लोकही त्यांच्या फसवणुकीला बळी पडू शकतात. चंचल स्वभावामुळे हे लोक एका गोष्टीवर ठाम राहत नाहीत..मूलांक ७ ज्या व्यक्तींचा मूलांक ७ असतो. केतूच्या प्रभावामुळे हे लोक अत्यंत रहस्यमयी असतात. त्यांच्या मनात काय चालले आहे, याचा अंदाज कोणालाही येत नाही. स्वतःची कामे गुप्तपणे करून घेण्यासाठी किंवा स्वतःची सुरक्षितता जपण्यासाठी हे लोक सर्रास खोट्याचा आधार घेतात. बाह्यतः ते खूप साधे आणि आध्यात्मिक वाटू शकतात, पण त्यांचा स्वभाव अंतर्मुखी आणि स्वतःच्या हिताला प्राधान्य देणारा असतो. फसवणुकीची त्यांची पद्धत ही अत्यंत सूक्ष्म आणि मानसिक स्तरावरची असते..अंकशास्त्र केवळ शक्यता वर्तवतेत्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती तशीच असेल असे नाही. संस्कार आणि परिस्थितीनुसार वर्तनात बदल होऊ शकतो. मात्र वरील तीन मूलांकांच्या व्यक्तींशी व्यवहार करताना थोडे सावध राहणे आणि त्यांच्या शब्दांपेक्षा त्यांच्या कृतीवर लक्ष देणे हिताचे ठरते, जेणेकरून संभाव्य आर्थिक किंवा मानसिक नुकसान टाळता येईल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. अंकशास्त्रातील ही माहिती सामान्य निरीक्षणांवर आधारित आहे.