'या' ३ मुलांकाचे लोक असतात सर्वांत जास्त खोटारडे; चेहरा इतका भोळा की कुणालाच येत नाही शंका, मनात राग धरून करतात इतरांचं नुकसान

Mulank News : अंकशास्त्राच्या अगाध दुनियेत प्रत्येक अंकाचा स्वभाव हा त्या ग्रहाच्या ऊर्जेवर अवलंबून असतो. काही लोक स्वभावाने अत्यंत प्रामाणिक असतात, तर काही लोक आपली कामे साधून घेण्यासाठी मुत्सद्दीपणा किंवा खोटेपणाचा आधार घेतात. विशेषतः अशा काही व्यक्ती असतात ज्यांचा चेहरा कमालीचा भोळा आणि निरागस दिसतो मात्र त्यांच्या मनात काय चालले आहे याचा अंदाज कोणालाच येत नाही. त्यांच्या या शांत चेहऱ्यामागे अनेकदा सूडाची भावना किंवा स्वार्थ दडलेला असू शकतो. अशा स्वभावाच्या ३ विशेष मुलांकांबद्दलची रंजक माहिती जाणून घेऊया.मुलांक ४या मुलांकाचा स्वामी राहू आहे जो भ्रम निर्माण करण्यासाठी ओळखला जातो. या व्यक्तींचे व्यक्तिमत्व अतिशय गूढ असते. हे लोक समोरच्या व्यक्तीशी इतक्या गोड आणि साध्या पद्धतीने बोलतात की, त्यांच्या बोलण्यावर कोणालाही शंका येत नाही. परंतु राहूच्या प्रभावामुळे हे लोक आपले ध्येय गाठण्यासाठी खोटं बोलण्यास कचरत नाहीत. जर त्यांना कोणाचा राग आला तर ते तो उघडपणे व्यक्त न करता मनात साठवून ठेवतात आणि योग्य वेळ येताच समोरच्याचे नुकसान करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत..मुलांक ७या मुलांकाचा स्वामी केतू आहे. या व्यक्ती दिसायला अतिशय आध्यात्मिक, शांत आणि विचारमग्न वाटतात. त्यांचा चेहरा इतका निष्पाप असतो की कोणालाही वाटेल हे लोक कधीच कोणाचे वाईट करणार नाहीत. मात्र हे लोक कमालीचे प्रॅक्टिकल आणि स्वतःचा विचार करणारे असतात. त्यांच्या मनात काय सुरू आहे हे जगातील सर्वात हुशार व्यक्तीलाही ओळखता येत नाही. जर एखादी गोष्ट त्यांच्या मनासारखी झाली नाही, तर ते आतून कमालीचे संतप्त होतात आणि छुप्या पद्धतीने आपला बदला पूर्ण करतात..मुलांक ८या मुलांकाचा स्वामी शनी आहे. या व्यक्ती अत्यंत शिस्तप्रिय आणि गंभीर दिसतात ज्यामुळे लोकांचा त्यांच्यावर चटकन विश्वास बसतो. मात्र शनीच्या प्रभावामुळे हे लोक सहजासहजी कोणाला माफ करत नाहीत. त्यांच्या मनात शत्रुत्वाची भावना दीर्घकाळ टिकून राहते. बाहेरून ते खूप साधे आणि सरळ वागतात पण स्वार्थासाठी किंवा बदला घेण्यासाठी ते परिस्थितीनुसार खोटं बोलण्यात पटाईत असतात. त्यांच्या शांत स्वभावामागे एक मोठी योजना दडलेली असू शकते ज्यामुळे विरोधकांना मोठा फटका बसू शकतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.