Numerology Prediction : 'या' 3 मूलांकांच्या लोकांना अपघाताचा धोका जास्त असतो, यात तुमचा मूलांक आहे का? सुरक्षिततेचा उपायही पाहा

अंकशास्त्रानुसार (Numerology) प्रत्येक अंकावर एका विशिष्ट ग्रहाचे नियंत्रण असते. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या मूलांकाचा स्वामी ग्रह हा राहू, केतू किंवा मंगळ यांसारख्या क्रूर ग्रहांच्या प्रभावाखाली असतो, तेव्हा अपघाताची शक्यता वाढते..चला तर मग जाणून घेऊया हा कोणता मुलांक आहे.मूलांक ४ आणि ८ चे वाढते धोकेअंकशास्त्रानुसार मूलांक ४ (ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ४, १३, २२ किंवा ३१ तारखेला झाला आहे) आणि मूलांक ८ (ज्यांचा जन्म ८, १७ किंवा २६ तारखेला झाला आहे) असलेल्या व्यक्तींना अपघाताचा धोका अधिक असतो. ४ अंकाचा स्वामी राहू आहे.. जो अचानक घडणाऱ्या घटनांचा कारक मानला जातो तर ८ अंकाचा स्वामी शनी आहे, जो संथ पण गंभीर परिणामांसाठी ओळखला जातो. या व्यक्तींनी वाहन चालवताना अत्यंत सावध राहणे गरजेचे आहे..मूलांक ९ आणि मंगळाचा प्रभावज्यांचा मूलांक ९ आहे (जन्म तारीख ९, १८ किंवा २७) त्यांच्यावर मंगळ ग्रहाचा प्रभाव असतो. मंगळ हा अग्नी आणि रक्ताचा कारक आहे. या मूलांकाच्या व्यक्ती अत्यंत साहसी आणि घाईघाईत निर्णय घेणाऱ्या असतात. त्यांच्या याच घाईमुळे आणि अति उत्साहामुळे त्यांना अनेकदा पडणे, भाजणे किंवा वाहन अपघातांना सामोरे जावे लागते. त्यांना विशेषतः शनिवारी किंवा मंगळवारी प्रवासात सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो..ग्रहांची प्रतिकूल स्थिती आणि संकटकेवळ मूलांकच नाही, तर जेव्हा मूलांकाचा शत्रू ग्रह गोचरमध्ये (Transit) येतो तेव्हा धोक्याची तीव्रता वाढते. उदाहरणार्थ मूलांक १ (सूर्य) असलेल्या व्यक्तीला जेव्हा शनीच्या कालखंडातून जावे लागते, तेव्हा हाडांशी संबंधित अपघात होण्याची शक्यता असते. अशा काळात 'संकट योगा'सारख्या खगोलीय घटना या मूलांकांच्या लोकांसाठी मानसिक आणि शारीरिकरीत्या आव्हानात्मक ठरतात..सुरक्षित राहण्याचे उपायअपघाताचा धोका कमी करण्यासाठी अंकशास्त्रात काही उपाय सांगितले जातात. ज्यांचा मूलांक ४, ८ किंवा ९ आहे, त्यांनी वाहनात मारुती यंत्र ठेवणे किंवा हनुमान चालीसाचे नियमित पठण करणे फायदेशीर ठरते. तसेच प्रवासाला निघताना स्वतःच्या मूलांकाला अनुकूल असलेल्या रंगांचा वापर करावा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वाहतुकीचे नियम पाळणे आणि वेगावर नियंत्रण ठेवणे हाच कोणत्याही संकटावरचा प्रभावी मार्ग आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. वाचकांच्या मनात भीती पसरवण्याचा अजिबात हेतु नाही. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..