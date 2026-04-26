Numerology : एकाच नोकरीत फार टिकत नाहीत 'या' 5 मुलांकाचे लोक; चंचल स्वभावामुळे होतं नुकसान, पण सरकारी क्षेत्रात मिळतं मोठं यश

अंकशास्त्रानुसार आपल्या जन्मतारखेचा प्रभाव आपल्या स्वभावावर आणि करिअरवर खोलवर पडत असतो. काही व्यक्ती एकाच नोकरीत अनेक वर्षे स्थिर राहतात तर काही लोकांचे मन एकाच ठिकाणी रमत नाही. विशेषतः ५ विशिष्ट मुलांक असलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत असे दिसून येते की, ते एकाच नोकरीत फार काळ टिकू शकत नाहीत. त्यांच्यातील चंचल स्वभाव आणि सतत काहीतरी नवीन करण्याची ओढ त्यांना नोकरीत स्थिरावू देत नाही. मात्र हाच स्वभाव व्यवसायात त्यांच्यासाठी वरदान ठरतो. सततचे बदल स्वीकारण्याची वृत्ती आणि धाडसामुळे ही मंडळी व्यापारात मोठी झेप घेतात. चला तर मग जाणून घेऊया अशा ५ मुलांकांविषयी जे नोकरीत अस्थिर पण व्यवसायात यशस्वी ठरतात..मुलांक २ज्यांचा जन्म २, ११, २० किंवा २९ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मुलांक २ असतो. या मुलांकाचा स्वामी चंद्र आहे. ज्याप्रमाणे चंद्राच्या कला बदलतात तसाच यांचा स्वभावही अत्यंत लहरी आणि चंचल असतो. नोकरीच्या ठिकाणी थोडे जरी वाद झाले किंवा कोणाचे बोलणे मनाला लागले तर ही मंडळी लगेच नोकरी सोडण्याचा विचार करतात. त्यांचा हा हळवेपणा नोकरीत अडथळा ठरतो. मात्र, कलात्मक क्षेत्रात किंवा भागीदारीच्या व्यवसायात हे लोक खूप यशस्वी होतात कारण त्यांच्याकडे इतरांच्या मनाचा कल ओळखण्याची जबरदस्त शक्ती असते..मुलांक ३३, १२, २१ किंवा ३० तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मुलांक ३ असतो. या मुलांकाचा स्वामी गुरु आहे. या व्यक्ती अत्यंत बुद्धिमान आणि नवनवीन कल्पनांनी भरलेल्या असतात. मात्र एकाच साच्यातल्या कामाचा त्यांना लवकर कंटाळा येतो. नोकरीतील तोचतोचपणा त्यांच्यातील सर्जनशीलता मारून टाकतो परिणामी ते नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतात. त्यांना नेहमी काहीतरी वेगळे आणि मोठे करायचे असते. व्यवसायात नवनवीन प्रयोग करण्याची संधी मिळत असल्याने हे लोक व्यापार क्षेत्रात प्रचंड नाव आणि पैसा कमावतात..मुलांक ५ज्यांचा जन्म ५, १४ किंवा २३ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मुलांक ५ असतो. या मुलांकाचा स्वामी बुध असून हा मुलांक सर्वात चंचल मानला जातो. या व्यक्तींना एकाच खुर्चीवर बसून तासनतास काम करणे शिक्षा वाटते. त्यांना प्रवास, लोकांशी संवाद आणि बदलांची प्रचंड ओढ असते. नोकरीत मिळणारी सुरक्षितता त्यांना बांधून ठेवू शकत नाही. बुध हा व्यापाराचा कारक असल्याने या व्यक्तींची बुद्धी व्यवसायात खूप तल्लख चालते. जोखीम पत्करण्याची तयारी आणि हजरजबाबीपणामुळे ते यशस्वी उद्योजक म्हणून ओळखले जातात..मुलांक ७७, १६ किंवा २५ तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मुलांक ७ असतो. या मुलांकाचा स्वामी केतू आहे. या व्यक्ती स्वभावाने थोड्या गूढ आणि संशोधक वृत्तीच्या असतात. नोकरीच्या ठिकाणी होणारी राजकारण किंवा मर्यादित चौकटीतील काम त्यांना आवडत नाही. जर नोकरीत त्यांना मानसिक समाधान मिळाले नाही, तर ते त्वरित राजीनामा देतात. त्यांच्यातील चंचलपणा हा विचारांच्या पातळीवर जास्त असतो. व्यवसायामध्ये जेव्हा ते स्वतःच्या आवडीचे क्षेत्र निवडतात तेव्हा आपल्या सखोल ज्ञानाच्या जोरावर ते बाजारपेठेत आपले वेगळे स्थान निर्माण करतात..मुलांक ९९, १८ किंवा २७ तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मुलांक ९ असतो. या मुलांकाचा स्वामी मंगळ आहे. या व्यक्ती अत्यंत ऊर्जवान आणि रागीट स्वभावाच्या असू शकतात. कोणाचीही हुकूमशाही सहन करणे यांच्या रक्तात नसते. नोकरीत जर सन्मान मिळाला नाही किंवा कामात अडथळे आले, तर या व्यक्ती क्षणाचाही विचार न करता नोकरी सोडतात. त्यांच्यातील हे अॅग्रेसिव्ह स्वरूप नोकरीत नुकसानकारक ठरले तरी व्यवसायात मात्र फायदेशीर ठरते. स्पर्धात्मक व्यवसायात शत्रूंवर मात करून यश खेचून आणण्याची ताकद या मुलांकाच्या व्यक्तींमध्ये असते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.