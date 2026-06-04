Numerology : टॉम अँड जेरीसारखे असतात 'या' 3 मुलांकाचे लोक; तुझं-माझं जमेना अन् तुझ्याविना करमेना, शेवटच्या श्वासापर्यंत टिकतं नातं

अंकशास्त्रानुसार (Numerology) प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव त्याच्या जन्मतारखेवरून ठरत असतो. काही लोकांच्या जोड्या अशा असतात ज्यांच्यात रोज भांडणे होतात, पण प्रेमही तितकेच असते. अगदी आपल्या लाडक्या 'टॉम अँड जेरी'सारखं..तोंडातून सततत एकमेकांबद्दल तक्रारी निघतील पण संकट आल्यास हेच लोक सगळ्यात आधी मदतीला धावून येतात. आज आपण अशाच ३ खास मुलांकांबद्दल जाणून घेणार आहोत ज्यांचे नाते शेवटच्या श्वासापर्यंत टिकून राहते..मुलांक १ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मुलांक १ असतो. या मुलांकाचे लोक स्वभावाने अत्यंत संवेदनशील आणि इमोश्नल असतात. त्यांच्या आयुष्यात नात्याला खूप महत्त्व असते. ते आपल्या जोडीदारावर जीवापाड प्रेम करतात पण कधीकधी त्यांच्या याच अति भावनिक स्वभावामुळे नात्यात किरकोळ गैरसमज आणि वाद निर्माण होतात. मात्र हे वाद तात्पुरते असतात मनातून हे लोक जोडीदाराशी अत्यंत प्रामाणिक राहतात. त्यांच्यावर खूप प्रेम करतात.Numerology : 'या' 4 मुलांकाच्या लोकांच्या हातात अजिबात टिकत नाही पैसा, नको तिथे अति खर्च करून गरजेच्या वेळी होतात कंगाल.मुलांक ५कोणत्याही महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक ५ असतो. बुध ग्रहाच्या प्रभावामुळे हे लोक अत्यंत बुद्धिमान आणि बोलके असतात. त्यांना प्रत्येक गोष्टीत स्वतःचे मत मांडायला आवडते. जेव्हा मुलांक ५ च्या व्यक्तीचे नातं इतर भावनिक मुलांकांशी जोडले जाते, तेव्हा विचारांच्या भिन्नतेमुळे त्यांच्यात टॉम अँड जेरीसारखी भांडणे पाहायला मिळतता. पण गमतीची गोष्ट अशी की हे भांडण जितक्या लवकर सुरू होते तितक्याच वेगाने संपतेही. .Horoscope : येत्या तीन दिवसांत चमकणार 'या' 3 राशींचे भाग्य; पैसा, प्रेम अन् यशासह चालून येणार सुवर्णसंधी, मिळणार नशिबाची भक्कम साथ.मुलांक ८महिन्याच्या ८, १७ किंवा २६ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक ८ असतो. शनि देवाच्या प्रभावामुळे हे लोक दिसायला खूप कडक आणि शिस्तप्रिय वाटतात. ते आपल्या भावना लवकर व्यक्त करत नाहीत, ज्यामुळे जोडीदाराला वाटते की त्यांना प्रेमच नाही. या गैरसमजातून त्यांच्यात सतत खटके उडत राहतात. पण मुलांक ८ चे लोक एकदा कोणाचा हात हातात घेतात तेव्हा ते मरेपर्यंत साथ सोडत नाहीत. त्यांचे वरवरचे भांडण हे प्रत्यक्षात त्यांच्या काळजीचे रूप असते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.