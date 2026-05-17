Marriage Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक लग्नासाठी बनलेले नसतात, एकटं जीवन जगत पोहोचतात यशाच्या शिखरावर

अंकशास्त्रानुसार (Numerology Marathi), प्रत्येक व्यक्तीच्या जन्मतारखेवरून ठरणारा मूलांक हा केवळ तिचा स्वभाव ठरवत नाही, तर तिच्या वैवाहिक आणि सामाजिक आयुष्याची दिशाही निश्चित करतो. सृष्टीच्या या अंकांच्या खेळात काही असे विशेष लोक असतात, ज्यांचे जीवन चक्र इतरांपेक्षा अगदी वेगळे असते. असे म्हटले जाते की, काही विशिष्ट तारखांना जन्मलेले लोक पारंपारिक कौटुंबिक चौकटीत किंवा लग्नासाठी बनलेलेच नसतात. त्यांच्या नशिबात विवाहाचे सुख अत्यंत कमी असते किंवा अनेकदा ते स्वतःच कौटुंबिक बंधनांपेक्षा एकांताची निवड करतात आणि याच वेगळेपणामुळे ते समाजात एक वेगळी आणि स्वतंत्र ओळख निर्माण करतात..मूलांक ७या यादीत सर्वात पहिले नाव येते ते मूलांक ७ च्या लोकांचे. या मूलांकावर रहस्यमयी 'केतू' ग्रहाचा थेट प्रभाव असतो, जो व्यक्तीला उपजतच अंतर्मुख, अध्यात्मिक आणि तीव्र बुद्धिमत्ता देतो. मूलांक ७ चे लोक सतत स्वतःच्याच विचारांच्या विश्वात मग्न असतात. सांसारिक मोहमाया, जोडीदाराच्या रोजच्या भावनिक अपेक्षा आणि नात्यातील तडजोड या गोष्टी त्यांच्या स्वतंत्र आणि विरक्त स्वभावाला मानवणाऱ्या नसतात. विवाहाच्या बंधनापासून दूर राहिल्यामुळे त्यांची संपूर्ण मानसिक ऊर्जा केवळ त्यांच्या ध्येयावर केंद्रित होते, ज्यामुळे हे लोक विज्ञानातील रिसर्च, फिलोसोफी आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्रांत एकटे राहूनच यशाचे सर्वोच्च शिखर गाठतात..Numerology : 'या' 3 मुलांकाच्या लोकांचा एक निर्णय बदलून टाकतो त्यांचे आयुष्य..घडवतो नाहीतर 'बि'घडवतो.मूलांक 8दुसरा असाच एक महत्त्वपूर्ण अंक आहे तो म्हणजे मूलांक ८. या मूलांकाचा स्वामी कर्मफळ दाता 'शनी' हा आहे. शनीच्या प्रभावामुळे हे लोक कमालीचे शिस्तप्रिय, गंभीर, महत्त्वाकांक्षी आणि व्यावहारिक असतात. त्यांच्या आयुष्यात विवाहाचे योग एकतर खूप उशिरा येतात किंवा वैवाहिक जीवन कमालीच्या चढ-उतारांचे ठरते, ज्यामुळे ते अनेकदा एकटे राहणे पसंत करतात. संसार सुखापेक्षा कर्तव्याला आणि कामाला प्राधान्य देणारे हे लोक त्यांच्या अफाट कष्ट करण्याच्या वृत्तीमुळे बिझनेस साम्राज्य, राजकारण, कायदेव्यवस्था किंवा मोठ्या कॉर्पोरेट पदांवर विराजमान होतात आणि अफाट संपत्ती आणि सत्तेचे मालक बनतात..Numerology : 'या' २ मुलांकाचे लोक असतात उथळ स्वभावाचे; एका चुकीच्या निर्णयाने करिअरला लागतो ब्रेक.थोडक्यात सांगायचे तर, या दोन मूलांकांच्या लोकांसाठी एकटेपणा हा शाप नसून त्यांच्या यशाचा सर्वात मोठा राजमार्ग ठरतो. जोडीदाराच्या भावनिक गुंत्यात न पडता, स्वतःच्या अद्भूत बौद्धिक आणि मानसिक क्षमतेच्या जोरावर हे लोक यशाचे असे उत्तुंग शिखर गाठतात, जिथे सामान्य माणूस पोहोचण्याचा विचारही करू शकत नाही. संसार सुखापेक्षाही जग बदलणारे कार्य करणे आणि एकटे राहूनच शून्यातून जग निर्माण करणे, हेच जणू त्यांच्या आयुष्याचे अंतिम ध्येय असते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.