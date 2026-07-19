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Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक कुटुंबासाठी स्वतःची स्वप्नं ठेवतात बाजूला; पण नशीब त्यांना उशिरा का होईना देतं मोठं फळ

Family Sacrifice Luck Change in Numerology : अंकशास्त्रानुसार, काही विशेष मुलांकाचे लोक कुटुंबासाठी स्वप्ने त्यागतात. पण नशीब त्यांना उशिरा मोठे फळ देते
success numerology prediction

success numerology prediction

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Astrology Marathi : काही व्यक्ती स्वतःच्या आनंदापेक्षा कुटुंबाच्या सुखाला नेहमी प्राधान्य देतात. अंकशास्त्रानुसार, हे लोक स्वतःचे करिअर आणि वैयक्तिक स्वप्ने कुटुंबासाठी अगदी सहज बाजूला सारतात. सुरुवातीला त्यांच्या या त्यागाची कोणाला जाणीव होत नाही, पण नियती त्यांच्या कष्टाचे फळ कधीच वाया जाऊ देत नाही.

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