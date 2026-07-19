Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक कुटुंबासाठी स्वतःची स्वप्नं ठेवतात बाजूला; पण नशीब त्यांना उशिरा का होईना देतं मोठं फळ

Astrology Marathi : काही व्यक्ती स्वतःच्या आनंदापेक्षा कुटुंबाच्या सुखाला नेहमी प्राधान्य देतात. अंकशास्त्रानुसार, हे लोक स्वतःचे करिअर आणि वैयक्तिक स्वप्ने कुटुंबासाठी अगदी सहज बाजूला सारतात. सुरुवातीला त्यांच्या या त्यागाची कोणाला जाणीव होत नाही, पण नियती त्यांच्या कष्टाचे फळ कधीच वाया जाऊ देत नाही..मुलांक ६कोणत्याही महिन्याच्या ६, १५ किंवा २४ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक ६ असतो. शुक्राच्या प्रभावामुळे हे लोक कुटुंबासाठी चालते-बोलते कवच बनतात. घराची घडी बसवण्यासाठी हे स्वतःच्या आकांक्षांचा बळी देतात. सुरुवातीला संघर्ष करावा लागला, तरी वयाच्या ३२ नंतर त्यांचे नशीब चमकते..Numerology : 'या' 3 मुलांकाच्या व्यक्ती लग्नात असतात सगळ्यात जास्त खुश; मनमोकळ्या स्वभावाचा जोडीदार, मिळते फुल्ल सपोर्ट करणारे सासर.मुलांक ८ज्यांचा जन्म ८, १७ किंवा २६ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मुलांक ८ असतो. शनीच्या प्रभावामुळे या लोकांचे जीवन सुरुवातीला कर्तव्याच्या ओझ्याखाली दबलेले असते. कुटुंबासाठी ते स्वतःच्या सुखाचा विचार करत नाहीत. त्यांचे यश लांबणीवर पडते, पण वयाच्या ३६ ते ४२ नंतर त्यांना अफाट वैभव मिळते..Career Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक प्रेमासाठी देतात करिअरचा बळी, पण जोडीदार ठेवत नाही जाणीव, आयुष्यभर होतो पश्चात्ताप.संघर्षाचे गोड फळथोडक्यात सांगायचे तर, मुलांक ६ आणि ८ च्या लोकांचा जीवनप्रवास सुरुवातीला कठीण असला, तरी त्याचा शेवट अतिशय सुंदर होतो. नशीब त्यांना उशिरा का होईना, पण त्यांनी केलेल्या प्रत्येक त्यागाचे फळ व्याजासकट परत करते. त्यामुळे योग्य वेळेची वाट पाहा, तुमचे चांगले दिवस नक्की येतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.