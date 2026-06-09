Numerology : 'या' मुलांकाच्या लोकांकडे असतो पैसा अन् सक्सेस; पण आयुष्यात शांतता नसते, एकटेपणात प्रेमासाठी तरसतात

काही लोकांच्या आयुष्यात पैसा, आलिशान जीवनशैली आणि प्रचंड यश अगदी चालून येते. ते ज्या क्षेत्राला हात लावतात तिथे सोन्याचे रूपांतर होते. पण नियती एका हाताने भरभरून देताना दुसऱ्या हाताने मानसिक शांतता हिरावून घेते. बँक बॅलन्स खूप मोठा असूनही या व्यक्तींच्या मनात शांतीची तीव्र पोकळी असते आणि ते आतून खूप एकटे असतात..मुलांक ८हे रहस्यमय जीवन जगणारे लोक म्हणजे मुलांक ८ चे व्यक्ती आहेत. ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ८, १७ किंवा २६ तारखेला झाला आहे त्यांचा हा मुलांक असतो. या मुलांकाचा स्वामी 'शनिदेव' आहे. शनिच्या प्रभावामुळे हे लोक शून्यातून आपले साम्राज्य उभे करतात. वयाच्या एका टप्प्यानंतर यांच्याकडे अफाट संपत्ती आणि यश नक्कीच येते..Love Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक जोडीदारावर करतात प्रचंड प्रेम; धोका देणं तर लांबच, जरासुद्धा दुखावत नाहीत.एकटेपण आणि प्रेमाची आसपण या अफाट यशाची एक मोठी किंमत त्यांना वैयक्तिक आयुष्यात चुकवावी लागते. शनिच्या प्रभावामुळे हे लोक खूप व्यावहारिक बनतात आणि आपल्या भावना उघडपणे व्यक्त करू शकत नाहीत. कामाच्या अतिव्यापामुळे त्यांची मानसिक शांतता हरवते. बाहेरील जगासाठी ते किंग असले तरी रात्रीच्या एकांतात ते खऱ्या प्रेमासाठी आणि आपुलकीसाठी तरसतात..Marriage Numerology : मुलीच्या लग्नासाठी मुलगा बघताय? 'या' मुलांकाचे लोक बनतात परफेक्ट जावई, सगळ्यांचे मन जिंकतात.समतोल साधण्याचा अंतिम मार्गमुलांक ८ च्या लोकांनी केवळ भौतिक सुखाच्या मागे न धावता नात्यांना वेळ देणे गरजेचे आहे. ध्यानधारणा, अध्यात्म आणि जवळच्या व्यक्तींशी संवाद साधल्यास त्यांचा एकटेपणा दूर होऊ शकतो. पैसा तर त्यांच्या नशिबात निश्चितच आहे फक्त स्वतःच्या मनाला थोडे प्रेम दिले की त्यांच्या आयुष्यातील शांततेचा वनवासही कायमचा संपू शकतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.