संस्कृती

Numerology : 'या' मुलांकाच्या लोकांकडे असतो पैसा अन् सक्सेस; पण आयुष्यात शांतता नसते, एकटेपणात प्रेमासाठी तरसतात

people with wealth, success but loneliness lack of love काही विशेष मुलांकाच्या लोकांना सुख-समृद्धीचे वरदान असते. पण त्याची किंमत एकटेपणाने, प्रेमविरहित आयुष्याने मोजावी लागते
career and personal life numerology news

career and personal life numerology news

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

काही लोकांच्या आयुष्यात पैसा, आलिशान जीवनशैली आणि प्रचंड यश अगदी चालून येते. ते ज्या क्षेत्राला हात लावतात तिथे सोन्याचे रूपांतर होते.

पण नियती एका हाताने भरभरून देताना दुसऱ्या हाताने मानसिक शांतता हिरावून घेते. बँक बॅलन्स खूप मोठा असूनही या व्यक्तींच्या मनात शांतीची तीव्र पोकळी असते आणि ते आतून खूप एकटे असतात.

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