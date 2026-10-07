SECOND WEEK RASHIFAL: ऑक्टोबरचा दुसरा आठवडा ‘या’ राशींसाठी घेऊन येणार मोठे बदल! कुठे पैसा तर कुठे करिअरमध्ये मिळू शकते गुड न्यूज

OCTOBER SECOND WEEK RASHIFAL: प्रत्येक नवीन आठवडा सुरू झाला की पुढचे काही दिवस आपल्यासाठी कसे जाणार, याची उत्सुकता असतेच. आता ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्याला सुरुवात झाली आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या आठवड्यात काही महत्त्वाच्या ग्रहांच्या हालचाली होणार आहेत. त्यातच १० ऑक्टोबरला तूळ राशीत नवीन चंद्र येणार आहे..या ग्रहांच्या बदलांचा काही राशींवर चांगला परिणाम होऊ शकतो, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. काही लोकांना करिअरमध्ये नवीन संधी मिळू शकतात, तर काहींची आर्थिक बाजूही सुधारू शकते. या काळात कोणत्या ४ राशींना फायदा होऊ शकतो, ते जाणून घेऊया..24 सप्टेंबर 2026 आजचे राशिभविष्य! ‘या’ राशींना आर्थिक यश, जुन्या येणी होणार वसूल.मेष रासऑक्टोबरचा हा दुसरा आठवडा मेष राशीच्या लोकांसाठी चांगला ठरू शकतो, अशी मान्यता आहे. नोकरी करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या मेहनतीचं फळ मिळू शकतं. कामात नवीन जबाबदारी मिळण्यासोबतच प्रमोशनची संधीही मिळू शकते. पैशांच्या बाबतीतही हा काळ चांगला राहू शकतो. काही दिवसांपासून अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. अचानक धनलाभ होण्याचे योगही असल्याचं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं..सिंह राससिंह राशीच्या लोकांचा आत्मविश्वास या काळात वाढू शकतो. नोकरी असो किंवा व्यवसाय, स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण करण्याची संधी मिळू शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी नवीन करार किंवा कामाच्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग तयार होऊ शकतात. आधी केलेल्या गुंतवणुकीतूनही चांगला फायदा मिळू शकतो, असं मानलं जातं. त्यामुळे आर्थिक बाजू काही प्रमाणात मजबूत होऊ शकते..तूळ रास१० ऑक्टोबरला तूळ राशीत नवीन चंद्राचं आगमन होत असल्याने हा काळ तूळ राशीसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. नोकरीच्या ठिकाणी तुमच्या कामाचं कौतुक होऊ शकतं. वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबतीतही काही चांगले बदल होऊ शकतात. रखडलेले पैसे मिळू शकतात किंवा जुने आर्थिक व्यवहार मार्गी लागू शकतात. भविष्यासाठी बचत करण्याची संधीही मिळू शकते, अशी ज्योतिषीय मान्यता आहे..२१ सप्टेंबरपर्यंत ‘या’ ५ राशींचं नशीब चमकणार; धनलाभासह करिअरमध्येही मोठा फायदा.कर्क रासकर्क राशीच्या लोकांसाठीही हा आठवडा काही चांगल्या संधी घेऊन येऊ शकतो. नोकरी किंवा व्यवसायातील काही अडचणी कमी होण्याची शक्यता आहे. नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल तर नवीन संधी मिळू शकतात. व्यवसाय करणाऱ्यांना भागीदारीतून फायदा होऊ शकतो, असं मानलं जातं. पैशांची चणचण काही प्रमाणात कमी होऊन आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.