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SECOND WEEK RASHIFAL: ऑक्टोबरचा दुसरा आठवडा ‘या’ राशींसाठी घेऊन येणार मोठे बदल! कुठे पैसा तर कुठे करिअरमध्ये मिळू शकते गुड न्यूज

OCTOBER SECOND WEEK RASHIFAL: ज्योतिषशास्त्रातील मान्यतेनुसार ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात मेष, सिंह, तूळ आणि कर्क राशींच्या लोकांच्या पैसा, करिअर, नोकरी आणि व्यवसायात काही बदल होऊ शकतात. जाणून घ्या तुमच्या राशीसाठी हा आठवडा कसा राहू शकतो.
OCTOBER SECOND WEEK RASHIFAL

OCTOBER SECOND WEEK RASHIFAL

esakal

Varsha Balhe
Updated on

OCTOBER SECOND WEEK RASHIFAL: प्रत्येक नवीन आठवडा सुरू झाला की पुढचे काही दिवस आपल्यासाठी कसे जाणार, याची उत्सुकता असतेच. आता ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्याला सुरुवात झाली आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या आठवड्यात काही महत्त्वाच्या ग्रहांच्या हालचाली होणार आहेत. त्यातच १० ऑक्टोबरला तूळ राशीत नवीन चंद्र येणार आहे.

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