Hartalika 2025 : यंदाची हरतालिका ठरणार या राशींसाठी शुभ, गौरी-शंकराची होणार कृपा !

Navpancham Yoga On Hartalika Which Will Benefit 5 Zodiac Signs : भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या तृतीयेला हरतालिका आहे. हा दिवस काही राशीसाठी शुभ ठरणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on
  1. यंदाचं हरतालिका व्रत 26 ऑगस्ट 2025 रोजी आहे. या दिवशी विवाहित स्त्रिया नवऱ्याच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि अविवाहित मुली योग्य पतीसाठी हे व्रत करतात.

  2. यावर्षी हरतालिकेच्या दिवशी शनी मीन राशीत आणि शुक्र मिथुन राशीत असल्यामुळे नवपंचम योग तयार होतोय.

  3. या विशेष योगाचा फायदा तीन राशींना मिळणार आहे.

