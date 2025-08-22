Hartalika 2025 : यंदाची हरतालिका ठरणार या राशींसाठी शुभ, गौरी-शंकराची होणार कृपा !

यंदाचं हरतालिका व्रत 26 ऑगस्ट 2025 रोजी आहे. या दिवशी विवाहित स्त्रिया नवऱ्याच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि अविवाहित मुली योग्य पतीसाठी हे व्रत करतात.यावर्षी हरतालिकेच्या दिवशी शनी मीन राशीत आणि शुक्र मिथुन राशीत असल्यामुळे नवपंचम योग तयार होतोय.या विशेष योगाचा फायदा तीन राशींना मिळणार आहे..Rashifal In Marathi : भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या तृतीयेला हरतालिका व्रत केलं जात. यावर्षी 26 ऑगस्ट 2025 ला हरतालिका आहे. यादिवशी विवाहित महिला नवऱ्याच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि सुखी आयुष्यासाठी हरतालिका व्रत करतात. काहीजण निर्जळी व्रत करतात तर काहीजण फक्त फलाहार करून राहतात. तर अविवाहित मुलीही चांगला पती मिळावा म्हणून हे व्रत करतात. या दिवशी गौरी-शंकराची उपासना केली जाते. .यंदाच्या हरतालिकेला शनी मीन आणि शुक्र मिथुन राशीमध्ये प्रवेश करणार आहे. त्यामुळे दोघांचा 120 डिग्रीवर संबंध होत असून नवपंचम योग तयार होत आहे. याचा तीन राशींना फायदा होणार आहे. कोणती आहे ती राशी जाणून घेऊया. .मेष रास : मेष राशीसाठी हा दिवस शुभ असेल. या दिवशी जवळपास तुम्हाला सगळ्याच क्षेत्रातून शुभ वार्ता मिळतील. सरकारी योजनेत गुंतवणूक करणं लाभदायक ठरेल. व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना यावेळी वेतनात वाढ मिळेल. अडकलेली कामं पूर्ण होतील. गुंतवणुकीसाठी उत्तम काळ आहे. या काळात जोडीदार आणि घरच्यांसोबत तुम्ही बाहेर फिरायला जाऊ शकता. .सिंह रास :हा काळ सिंह राशीसाठी नवीन संधी घेऊन येईल. तुम्ही घेतलेल्या निर्णयाचा तुम्हाला भविष्यात लाभ होईल. याचदरम्यान विद्यार्थ्यांना बौद्धिक आणि मानसिक तणावातून सुटका मिळेल. राजकारणाशी संबंधित लोकांना विशेष लाभ मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांच्या वेतनात वाढ होईल. कलेच्या क्षेत्रात प्रगती करण्याची संधी मिळेल. स्वास्थ्य उत्तम असेल. घरात आनंदी वातावरण असेल. .मीन रास : मीन राशीच्या लोकांना विवाहविषयक उत्तम प्रस्ताव येतील. गुंतवणुकीचा परतावा चांगला मिळेल. तुम्ही एखादे वाहन खरेदी कराल. घरात सकारात्मक बदल होतील. जुनं कर्ज फेडता येईल. घरात आनंदाचं वातावरण असेल. अध्यात्मिक कार्य संपन्न होईल. सरकारी नोकरीची परीक्षा देणाऱ्या लोकांचा संपर्क एखाद्या उत्तम व्यक्तीशी होईल ज्यामुळे मनातील तणाव दूर होईल. .FAQs : प्र.१ : हरतालिका व्रत कधी आणि का केलं जातं?उ. – भाद्रपद शुक्ल पक्षाच्या तृतीयेला हे व्रत केलं जातं. विवाहित स्त्रिया पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि अविवाहित मुली योग्य पतीसाठी हे व्रत करतात.प्र.२ : या व्रताला हरतालिका हे नाव का पडलं?उ. – पार्वतीजींनी शिवाशी विवाहासाठी कठोर तप केलं होतं. त्यांनी आईवडिलांपासून लपून (हरण करून) हे व्रत केलं, त्यामुळे त्याला हरतालिका म्हणतात.प्र.३ : हरतालिका व्रत कसं केलं जातं?उ. – काही स्त्रिया निर्जळी उपवास करतात तर काही फळाहार करून व्रत करतात. गौरी-शंकराची पूजा करून कथा ऐकली जाते.प्र.४ : 2025 च्या हरतालिकेचं खास वैशिष्ट्य काय आहे?उ. – यावर्षी शनी मीन राशीत आणि शुक्र मिथुन राशीत असल्यामुळे नवपंचम योग तयार होतो, ज्याचा फायदा मेष, सिंह आणि मीन राशींना होणार आहे.प्र.५ : या व्रताचा ज्योतिषशास्त्रानुसार काय फायदा होतो?उ. – यंदा तयार झालेल्या शुभ योगामुळे आरोग्य, वैवाहिक जीवन आणि आर्थिक स्थितीत सुधारणा होते. काही राशींना नवीन संधी मिळतात..Numerology 2025 : 'या' जन्मतारखेला जन्मलेले लोक असतात अतिशय हुशार पण सगळ्यांशीच करत नाहीत मैत्री !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.