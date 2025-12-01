संस्कृती
आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 01 December 2025
पंचांग - सोमवार : मार्गशीर्ष शुद्ध ११, चंद्रनक्षत्र रेवती, चंद्रराशी मीन/मेष, सूर्योदय ६.५१ सूर्यास्त ५.५५, चंद्रोदय दुपारी २.४४ चंद्रास्त पहाटे ३.४३, मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती, मौनी एकादशी - जैन, भारतीय सौर मार्गशीर्ष १० शके १९४७.
पंचांग -
सोमवार : मार्गशीर्ष शुद्ध ११, चंद्रनक्षत्र रेवती, चंद्रराशी मीन/मेष, सूर्योदय ६.५१ सूर्यास्त ५.५५, चंद्रोदय दुपारी २.४४ चंद्रास्त पहाटे ३.४३, मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती, मौनी एकादशी - जैन, भारतीय सौर मार्गशीर्ष १० शके १९४७.