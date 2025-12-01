Daily Panchang 01st December 2025

Daily Panchang 01st December 2025

Sakal

संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 01 December 2025

पंचांग - सोमवार : मार्गशीर्ष शुद्ध ११, चंद्रनक्षत्र रेवती, चंद्रराशी मीन/मेष, सूर्योदय ६.५१ सूर्यास्त ५.५५, चंद्रोदय दुपारी २.४४ चंद्रास्त पहाटे ३.४३, मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती, मौनी एकादशी - जैन, भारतीय सौर मार्गशीर्ष १० शके १९४७.
Published on

पंचांग -

सोमवार : मार्गशीर्ष शुद्ध ११, चंद्रनक्षत्र रेवती, चंद्रराशी मीन/मेष, सूर्योदय ६.५१ सूर्यास्त ५.५५, चंद्रोदय दुपारी २.४४ चंद्रास्त पहाटे ३.४३, मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती, मौनी एकादशी - जैन, भारतीय सौर मार्गशीर्ष १० शके १९४७.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History
Marathi News Esakal
www.esakal.com