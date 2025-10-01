संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 01 ऑक्टोबर 2025

पंचांग - बुधवार : आश्‍विन शुद्ध ९, चंद्रनक्षत्र पूर्वाषाढा, चंद्रराशी धनू/मकर, सूर्योदय ६.१९ सूर्यास्त ६.१३, चंद्रोदय दुपारी २.२०, चंद्रास्त रात्री १.११, नवरात्रोत्थापन व पारणा, महानवमी, आयुध पूजन, नवमी उपवास, देवीला बलिदान, सरस्वती बलिदान, एकवीरा महानवमी पूजा, भारतीय सौर आश्‍विन ९ शके १९४७.
पंचांग -

