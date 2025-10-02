संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 02 ऑक्टोबर 2025

पंचांग - गुरुवार : आश्‍विन शुद्ध १०, चंद्रनक्षत्र उत्तराषाढा, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ६.१९ सूर्यास्त ६.१२, चंद्रोदय दुपारी ३.०३, चंद्रास्त रात्री २.११, विजया दशमी- दसरा, सरस्वती विसर्जन स. ९.१३ नं. भारतीय सौर आश्‍विन १० शके १९४७.
