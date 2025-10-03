संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 03 ऑक्टोबर 2025

पंचांग - शुक्रवार : आश्‍विन शुद्ध ११, चंद्रनक्षत्र श्रवण, चंद्रराशी मकर/कुंभ, सूर्योदय ६.२० सूर्यास्त ६.११, चंद्रोदय दुपारी ३.४३, चंद्रास्त पहाटे ३.१२, पाशांकुशा एकादशी, भारतीय सौर आश्‍विन ११ शके १९४७.
Daily Panchang 03rd October 2025

Daily Panchang 03rd October 2025

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

शुक्रवार : आश्‍विन शुद्ध ११, चंद्रनक्षत्र श्रवण, चंद्रराशी मकर/कुंभ, सूर्योदय ६.२० सूर्यास्त ६.११, चंद्रोदय दुपारी ३.४३, चंद्रास्त पहाटे ३.१२, पाशांकुशा एकादशी, भारतीय सौर आश्‍विन ११ शके १९४७.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com