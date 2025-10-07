संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 07 ऑक्टोबर 2025

पंचांग - मंगळवार : आश्‍विन शुद्ध १५/कृष्ण १, चंद्रनक्षत्र रेवती, चंद्रराशी मीन/मेष, सूर्योदय ६.२१ सूर्यास्त ६.०७, चंद्रोदय सायंकाळी ६.१२, चंद्रास्त सकाळी ६.४८, कार्तिक स्नानारंभ, नवान्न पौर्णिमा, ज्येष्ठ आपत्यास निरांजन, आयंबील ओळ समाप्ती, - जैन, पौर्णिमा समाप्ती स. ९.१८, भारतीय सौर आश्‍विन १५ शके १९४७.
Daily Panchang 07th October 2025

सकाळ वृत्तसेवा
