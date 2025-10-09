आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 09 ऑक्टोबर 2025

पंचांग -गुरुवार : आश्विन कृष्ण ३, चंद्रनक्षत्र भरणी, चंद्रराशी मेष/वृषभ, सूर्योदय ६.२२ सूर्यास्त ६.०५, चंद्रोदय सायंकाळी ७.४० चंद्रास्त सकाळी ८.३०, भारतीय सौर आश्विन १७ शके १९४७..दिनविशेष -२००० - महाराष्ट्राचा धावपटू सचिन नवले याने कलकत्ता येथे झालेल्या ४० व्या राष्ट्रीय ॲथलेटिक्स स्पर्धेत प्रतिष्ठेची १०० मीटर शर्यत फोटोफिनिशमध्ये जिंकून सर्वाधिक वेगवान धावपटूचा किताब मिळविला.२००६ - जगाचा दबाव धुडकावून लावून उत्तर कोरियाने पहिल्या अणुबॉँबची यशस्वी भूमिगत चाचणी घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.