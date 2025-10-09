संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 09 ऑक्टोबर 2025

पंचांग - गुरुवार : आश्‍विन कृष्ण ३, चंद्रनक्षत्र भरणी, चंद्रराशी मेष/वृषभ, सूर्योदय ६.२२ सूर्यास्त ६.०५, चंद्रोदय सायंकाळी ७.४० चंद्रास्त सकाळी ८.३०, भारतीय सौर आश्‍विन १७ शके १९४७.
पंचांग -

