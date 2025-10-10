संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 10 ऑक्टोबर 2025

पंचांग - शुक्रवार : आश्‍विन कृष्ण ४, चंद्रनक्षत्र कृत्तिका, चंद्रराशी वृषभ, सूर्योदय ६.२२ सूर्यास्त ६.०४, चंद्रोदय रात्री ८.३३ चंद्रास्त सकाळी ९.४०, संकष्ट चतुर्थी, करक चतुर्थी, सूर्याचा चित्रा नक्षत्र प्रवेष, वाहन हत्ती, भारतीय सौर आश्‍विन १८ शके १९४७.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

शुक्रवार : आश्‍विन कृष्ण ४, चंद्रनक्षत्र कृत्तिका, चंद्रराशी वृषभ, सूर्योदय ६.२२ सूर्यास्त ६.०४, चंद्रोदय रात्री ८.३३ चंद्रास्त सकाळी ९.४०, संकष्ट चतुर्थी, करक चतुर्थी, सूर्याचा चित्रा नक्षत्र प्रवेष, वाहन हत्ती, भारतीय सौर आश्‍विन १८ शके १९४७.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com