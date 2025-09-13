संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 13 सप्टेंबर 2025

पंचांग - शनिवार : भाद्रपद कृष्ण ६/७, चंद्रनक्षत्र कृत्तिका, चंद्रराशी वृषभ, सूर्योदय ६.१३ सूर्यास्त ६.३१, चंद्रोदय रात्री १०.४१, चंद्रास्त सकाळी ११.५४, सप्तमी श्राद्ध, सूर्याचा उत्तरा नक्षत्रप्रवेश, वाहन कोल्हा, भारतीय सौर भाद्रपद २२ शके १९४७.
Daily Panchang 13th September 2025

