आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 16 सप्टेंबर 2025

पंचांग - मंगळवार : भाद्रपद कृष्ण १०, चंद्रनक्षत्र आर्द्रा, चंद्रराशी मिथुन/कर्क, सूर्योदय ६.१४ सूर्यास्त ६.२८, चंद्रोदय उ. रात्री १.४७, चंद्रास्त दुपारी २.५८, दशमी श्राद्ध, भारतीय सौर भाद्रपद २५ शके १९४७.
Daily Panchang 16th Sptember 2025

सकाळ वृत्तसेवा
पंचांग -

History

