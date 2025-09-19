Daily Panchang for 19th September 2025

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 19 सप्टेंबर 2025

पंचांग - शुक्रवार : भाद्रपद कृष्ण १३, चंद्रनक्षत्र आश्‍लेषा, चंद्रराशी कर्क/सिंह, सूर्योदय ६.१५ सूर्यास्त ६.२५, चंद्रोदय पहाटे ४.४४, चंद्रास्त सायंकाळी ५.०४, प्रदोष, शिवरात्री, मघा-त्रयोदशी श्राद्ध, भारतीय सौर भाद्रपद २८ शके १९४७.
शुक्रवार : भाद्रपद कृष्ण १३, चंद्रनक्षत्र आश्‍लेषा, चंद्रराशी कर्क/सिंह, सूर्योदय ६.१५ सूर्यास्त ६.२५, चंद्रोदय पहाटे ४.४४, चंद्रास्त सायंकाळी ५.०४, प्रदोष, शिवरात्री, मघा-त्रयोदशी श्राद्ध, भारतीय सौर भाद्रपद २८ शके १९४७.

