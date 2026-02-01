संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 1 फेब्रुवारी 2026

आज शुभ दिवस असून, पंचांगानुसार पूजा, अध्यात्मिक उपासना आणि धार्मिक कार्यांसाठी उत्तम वेळ आहे.
Panchang for 1 February 2026

Panchang for 1 February 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग

१ फेव्रुवारी २०२६ साठी

रविवार : माघ शुद्ध १५, चंद्रनक्षत्र पुष्य, चंद्रराशी कर्क, सूर्योदय ७.०९ सूर्यास्त ६.२७, चंद्रोदय सायंकाळी ६ चंद्रास्त सकाळी ७.२४, भारतीय सौर माघ १३ शके १९४७.

Loading content, please wait...
Astrology
Panchang
Panchang September 1 2025

Related Stories

No stories found.