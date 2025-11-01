संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 1 नोव्हेंबर 2025

पंचांग - शनिवार : कार्तिक शुद्ध १०, चंद्रनक्षत्र शततारका, चंद्रराशी कुंभ, सूर्योदय ६.३३ सूर्यास्त ५.४७, चंद्रोदय दुपारी २.५१ चंद्रास्त उ. रात्री २.५४, प्रबोधिनी (स्मार्त) एकादशी, भारतीय सौर कार्तिक १० शके १९४७.
History

