Daily Panchang 22nd August 2025
Daily Panchang 22nd August 2025Sakal
संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 22 ऑगस्ट 2025

पंचांग - शुक्रवार : श्रावण कृष्ण १४, चंद्रनक्षत्र आश्‍लेषा, चंद्रराशी कर्क/सिंह, सूर्योदय ६.०६ सूर्यास्त ६.५२, चंद्रोदय पहाटे ५.५६, चंद्रास्त सायंकाळी ६.२९, दर्श पिठोरी अमावास्या, पोळा, मातृदिन, जरा-जिवंतिका पूजन, अमावास्या प्रारंभ स. ११.५६, भारतीय सौर श्रावण ३१ शके १९४७.
Published on

पंचांग -

शुक्रवार : श्रावण कृष्ण १४, चंद्रनक्षत्र आश्‍लेषा, चंद्रराशी कर्क/सिंह, सूर्योदय ६.०६ सूर्यास्त ६.५२, चंद्रोदय पहाटे ५.५६, चंद्रास्त सायंकाळी ६.२९, दर्श पिठोरी अमावास्या, पोळा, मातृदिन, जरा-जिवंतिका पूजन, अमावास्या प्रारंभ स. ११.५६, भारतीय सौर श्रावण ३१ शके १९४७.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History
Marathi News Esakal
www.esakal.com