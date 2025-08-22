संस्कृती
आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 22 ऑगस्ट 2025
पंचांग - शुक्रवार : श्रावण कृष्ण १४, चंद्रनक्षत्र आश्लेषा, चंद्रराशी कर्क/सिंह, सूर्योदय ६.०६ सूर्यास्त ६.५२, चंद्रोदय पहाटे ५.५६, चंद्रास्त सायंकाळी ६.२९, दर्श पिठोरी अमावास्या, पोळा, मातृदिन, जरा-जिवंतिका पूजन, अमावास्या प्रारंभ स. ११.५६, भारतीय सौर श्रावण ३१ शके १९४७.
